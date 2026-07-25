דיווח באיטליה: סתיו למקין מועמד להצטרף ללאציו

בדרך למעבר יוקרתי במיוחד? בארץ המגף טוענים שבמועדון מרומא סימנו את הישראלי של טוונטה כאחת האופציות לחיזוק החלק האחורי לקראת העונה הקרובה

האם סתיו למקין בדרך לתחנה יוקרתית במיוחד בקריירה? באיטליה מדווחים היום (שבת) כי הבלם הישראלי בן ה-23 נמצא ברשימת המועמדים של לאציו לחיזוק החלק האחורי במהלך חלון ההעברות.

על פי הדיווח ב-'Tuttomercatoweb', בקבוצה מהבירה מעוניינים לעבות ולרענן את קו ההגנה, בייחוד תחת הערפל שסובב סביב עתידו של אלסיו רומאניולי. לצד שמות כמו מארקמן וסרז'י דומינגס, שמו של הבלם הישראלי הועלה כאופציה ממשית עבור הנשרים.

כזכור, למקין עבר לטוונטה ההולנדית בקיץ שעבר, זאת לאחר ששיחק קודם לכן בהפועל תל אביב, שחטאר דונייצק ומכבי תל אביב. בעונה החולפת תפס מקום משמעותי ברוטציה של הקבוצה ההולנדית, כשאיזן את ההגנה ורשם 29 הופעות בכל המסגרות (בליגה ובגביע המקומי), בהן צבר 2,430 דקות משחק ובישל שער אחד.

סתיו למקין. בדרך לבירת איטליה? (IMAGO)

מהקבוצות הבכירות בארץ המגף

את עונת 2025/26 בסרייה א’ סיימו הנשרים מרומא במקום התשיעי עם עם 54 נקודות, תוך כדי שהם כובשים 41 שערים בלבד ב-38 משחקים, אך עם זאת ספגו רק 40 שערים והצליחו לסיים את העונה עם מאזן שערים חיובי. לזכות לאציו שתי זכיות בליגה האיטלקית, כשהאחרונה ביניהן הייתה אי שם בעונת 1999/2000, לצד 7 זכיות בגביע המקומי. בגזרה האירופית, בשנת 1999 זכתה גם בגביע המחזיקות ובאותה שנה אף הניפה את גביע הסופר קאפ האירופי.