"לא האמינו בי, אמרו שפוליטיקה וכסף הניעו אותי"

צ'אבי סימונס שבר שתיקה והתייחס בראיון לטלטלה שעבר כשעזב את ברצלונה לטובת פ.ס.ז' ב-2019: "אמרו לי במפורש שהם מעדיפים שחקנים אחרים על פניי"

אחד המעברים היותר מעוררי סערה בשנים האחרונות מחלקת הנוער של ברצלונה היה ללא ספק עזיבתו של צ'אבי סימונס. בקיץ 2019, כשהוא נחשב לאחד הכישרונות הגדולים ביותר שצמחו ב"לה מאסיה", הקשר ההולנדי הצעיר החליט לעזוב את קטלוניה ולחתום בפריז סן ז'רמן - צעד שגרר גל אדיר של ביקורות, שמועות והאשמות על כך שהכסף הקטארי הוא זה שסחרר את ראשו.

כעת, שבע שנים לאחר מכן וכשהוא נערך לעונתו השנייה במדי טוטנהאם, סימונס החליט לשבור שתיקה ולהציג את הגרסה שלו לאירועים בראיון בפודקאסט 'The Sports Agents'. "היה ברור מהרגע הראשון שבברצלונה פשוט לא האמינו בי", חשף סימונס.

"בזמנו העדפתי לשתוק ולהתרכז אך ורק במגרש. אמרו לי ישירות: 'אנחנו רוצים להציע לך חוזה, אבל יש לנו שחקנים אחרים שאנחנו סומכים עליהם יותר ואתה לא באמת חלק מרכזי מהפרויקט העתידי'. מבחינתי, ההחלטה באותו רגע הייתה ברורה מאליה".

צ'אבי סימונס במדי ברצלונה (IMAGO)

“פיתחו נרטיב שסובב סביב כסף, וזה פגע בי מאוד”

הקשר המשיך ותאר את התסכול מהתגובות בציבור: "אנשים בחוץ לא ידעו מה באמת קרה מאחורי הקלעים. פיתחו נרטיב שסובב סביב כסף, וזה פגע בי מאוד. גדלתי במועדון הזה, עברתי שם את כל הילדות שלי, ואני אוהב את ברצלונה. לראות את הסיפורים השקריים האלה שיוצאים החוצה כואב גם לי וגם למשפחה שלי".

"המציאות הייתה פשוטה מאוד: בברצלונה העדיפו אחרים, וזה היה בסדר מבחינתי כי בפ.ס.ז' הציעו לי פרויקט ענק", הוסיף. "כבר בגיל 16 התאמנתי לצד השחקנים הטובים בעולם. לראות מקרוב איך ליאו מסי, ניימאר וקיליאן אמבפה עובדים ונערכים ברמות הגבוהות ביותר הייתה החוויה הכי טובה שיכולתי לבקש".

סימונס הרחיב על הקשר המיוחד שנוצר עם ניימאר, שהפך עבורו למעיין חונך: "הוא אמר לי מהרגע הראשון: 'אם אתה צריך משהו, תתקשר אליי, תכתוב לי או שתבוא אליי הביתה ונפתור את זה'. אהיה אסיר תודה לו לנצח. מעבר לזה שהוא היה המודל לחיקוי שלי, כיום אני יכול לקרוא לו חבר".

צ'אבי סימונס (רויטרס)

"כשקיבלתי את ההודעה על הקרע, השמים נפלו"

מעבר לזיכרונות מהעבר, הקשר התייחס גם לפציעה הקשה בברכו (קרע ברצועה הצולבת) שספג בסוף חודש אפריל האחרון, פציעה שמנעה ממנו להשתתף עם נבחרת הולנד בטורניר גביע העולם בקיץ האחרון.

"היומיים הראשונים היו קשים מנשוא", נזכר סימונס ברגע הדרמטי. "התגובה הראשונית שלי הייתה לחשוב על המונדיאל, אפילו ביקשתי מהשופטים שייתנו לי לקום ולנסות שוב. הרגשתי את הברך יוצאת וחוזרת וידעתי שמשהו לא בסדר. כשהרופאים אישרו שזה התרחיש הגרוע מכולם, הרגשתי כאילו כל העולם שלי קורס עליי".

צ'אבי סימונס ברגע הפציעה (רויטרס)

על תהליך השיקום סיכם באופטימיות: "למזלי הצלחתי לשנות דיסקט די מהר. אמרתי לעצמי שאסור לי להפעיל על עצמי לחץ מוגזם. אני מרגיש שיפור יומיומי וזה מה שגורם לי להיות מאושר כרגע".