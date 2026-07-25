היסטוריה: הפועל ירושלים גברה 0:1 על בודוצ'נוסט

הירושלמיות אמנם הודחו, אבל הן השיגו ניצחון אירופי ראשון שהקנה להן נקודות דירוג עתידיות. ז'איילי הברזילאית כבשה את הגול היחיד בהתמודדות (7')

קבוצת הנשים של הפועל ירושלים רשמה היום (שבת) הישג היסטורי, כשניצחה 0:1 את בודוצ'נוסט, אלופת מונטנגרו, במשחק על המקום השלישי במסגרת סיבוב המוקדמות הראשון של ליגת האלופות לנשים, שנערך ביוון.

את שער הניצחון כבשה ז'איילי הברזילאית כבר בדקה השביעית, כשקבעה את תוצאת המשחק והעניקה לירושלמיות ניצחון ראשון אי פעם במסגרת אירופית.

גם הישג מקצועי לעתיד

מעבר למשמעות הסמלית של הניצחון, להפועל ירושלים יש גם סיבה מקצועית לחגוג. בזכות הניצחון השיגה הקבוצה נקודות דירוג ראשונות בזירה האירופית, שצפויות לסייע לה בהגרלות עתידיות של מפעלי אופ"א.

שחקניות הפועל ירושלים (באדיבות המועדון)

רחל שטיינשניידר בפעולנ (הפועל ירושלים)

אוהדי הפועל ירושלים (באדיבות המועדון)

למרות שהקבוצה לא המשיכה לשלב הבא במוקדמות, היא מסיימת את הופעת הבכורה שלה בליגת האלופות לנשים עם הישג היסטורי וטעם מתוק, שמהווה ציון דרך משמעותי בהתפתחות המועדון בזירה האירופית.