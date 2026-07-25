נערים א': ניתאי גיגי שב למכבי נתניה בחוזה ארוך

אחרי עונה בקבוצת נערים ב' של מ.כ נהלל יזרעאל, הבלם ניתאי גיגי שב לקבוצת שנתון 2010 במחלקת הנוער של מכבי נתניה - הפעם עם חוזה לשלוש עונות

במחלקת הנוער של מכבי נתניה ממשיכים במגמת ההחתמות של שחקנים מבית ומצטרפים חדשים. הבלם ניתאי גיגי, ששיחק עם חלק נכבד משחקני קבוצת שנתון 2010 בקבוצת נערים ג' של המועדון, מצטרף לקבוצת נערים א'. השחקן חתם על חוזה לשלוש עונות באמצעות סוכנו, איציק טפירו.

ניתאי גיגי החל את דרכו בקבוצות החטיבה הצעירה של הפועל יקנעם. בשנתון ילדים ב' עבר למכבי חיפה/נהלל, ממנה עבר לקבוצת ילדים א' של מ.כ נהלל יזרעאל בעונת הקיום הראשונה של המועדון. התחנה הבאה הייתה קבוצת נערים ג' של מכבי נתניה, בשורותיה עלה במרבית המשחקים כמחליף.

בעונה האחרונה שב לקבוצת שנתון 2010 של מ.כ נהלל יזרעאל, שנשארה בליגת העל בזכות ניצחון דרמטי 1:2 במשחק המבחן מול הפועל חיפה. ניתאי גיגי רשם העונה 28 הופעות במדי מ.כ נהלל יזרעאל, ב-22 מהמשחקים עלה בהרכב וב-17 משחקים רשם זמן משחק מלא. במאזנו שער אחד וצבירה של ארבעה כרטיסים צהובים. כעת השחקן שב למכבי נתניה עם חוזה לטווח ארוך, המעיד על הכוונות של המועדון לגביו.

נערים א' מכבי נתניה (מכבי נתניה)

קבוצת שנתון 2010 של מכבי נתניה סיימה את העונה במקום החמישי בטבלת ליגת העל, הגיעה גם לגמר הגביע - בו ספגה תבוסה 6:1 במשחק מול הפועל ת"א. במכבי נתניה מקווים ומצפים לעונה טובה יותר מהקבוצה, שמספר שחקנים משורותיה השתלבו במהלך העונה מעת לעת במשחקי קבוצת נערים א'. הקבוצה מודרכת ע"י יובל עקיבא - שאימן בעונה האחרונה את קבוצת נערים א'. בימים אלה עושה הקבוצה במחנה אימונים בבולגריה. במהלך השבוע החולף זכתה הקבוצה בניצחון 1:5 במשחק אימון מול פ.צ נשיונל סופיה. את השערים כבשו: הלל קוז׳וק, ליאו אסרף, גלי גורדון, עילאי עייש ושער עצמי.