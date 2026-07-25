רודרי וריאל מדריד: הרצון שם, הדרך עדיין ארוכה

הקשר סיכם את תנאיו עד 2030, כשהמשכורת לא תהווה מכשול, והוא מנסה להוריד את מחירו לכ-45 מיליון אירו ממנצ'סטר סיטי שעדיין לא הסכימה למעבר שלו

ריאל מדריד מתקרבת לאחת העסקאות המסקרנות ביותר של הקיץ. לפי דיווחים בספרד ובאיטליה, רודרי כבר הגיע לסיכום מלא עם הבלאנקוס על תנאי חוזהו, וכעת המכשול היחיד שנותר הוא השגת הסכם מול מנצ'סטר סיטי על דמי ההעברה.

לפי העיתונאי מתאו מורטו, הקשר הספרדי כבר אישר את כל תנאי החוזה שהוצעו לו על ידי ריאל מדריד, וכעת הוא ממתין שהמועדונים יסכמו ביניהם את פרטי העסקה. עוד נטען כי רצונו של רודרי ברור לחלוטין, לחזור לספרד וללבוש את החולצה הלבנה כבר הקיץ.

על פי הדיווחים, רודרי לא הציב כל דרישות מיוחדות בפני ריאל והסכים לקבל את התנאים והשכר שהמועדון קבע עבורו. מבחינתו, המטרה הייתה אחת בלבד, להפוך לשחקן ריאל מדריד, כאשר הוא אף צפוי להפעיל לחץ על מנצ'סטר סיטי כדי שתסכים להצעה שמוערכת בכ-45 מיליון אירו.

רודרי (IMAGO)

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במדריד מאמינים כי התזמון הנוכחי אידיאלי להשלמת העסקה. רודרי, שנבחר לשחקן המצטיין של מונדיאל 2026 לאחר שהוביל את נבחרת ספרד לזכייה בטורניר, הפך שוב ליעד המרכזי לחיזוק מרכז השדה של ז'וזה מוריניו.

הקשר, שזכה גם בכדור הזהב לשנת 2024, הציג מונדיאל יוצא דופן שהחזיר את שמו לראש רשימת המועמדים של ריאל. במועדון מחפשים כבר תקופה ארוכה קשר בעל יכולות ניהול משחק ושליטה בקצב, כזה שיוכל להפוך למנהיג החדש של מרכז המגרש. לפי הדיווחים, ישנו גם יתרון משמעותי מבחינת ריאל, השחקן עצמו חולם כבר זמן רב לשוב לספרד ורואה במעבר לברנבאו את היעד המועדף עליו.

הסיבה המרכזית להתעניינות המקצועית ברורה. מאז עזיבתם של טוני קרוס ולוקה מודריץ', ריאל מתקשה למצוא קשר שיידע להכתיב את קצב המשחק ולשלוט במרכז השדה. במועדון בחנו מספר מועמדים לאורך השנתיים האחרונות, אך אף אחד מהם לא הצליח למלא את החלל שהותירו שני הכוכבים.

רודרי (IMAGO)

בריאל מאמינים כי רודרי הוא בדיוק הפרופיל שחסר לקבוצה – קשר אחורי בעל מנהיגות, ראיית משחק ויכולת לאזן את הקבוצה. מבחינת המועדון, הגעתו לא תהיה עוד החתמה נוצצת, אלא פתרון לעמדה שנחשבת לבעייתית ביותר בסגל.

גם עבור רודרי עצמו הדרך לא הייתה פשוטה. הוא הגיע למונדיאל לאחר תקופה מורכבת שכללה פציעה קשה בברך ובעיות פיזיות שמנעו ממנו רצף משחקים. אולם במהלך הטורניר הוא חזר להציג את יכולתו הטובה ביותר והשתיק את כל סימני השאלה סביב מצבו. כשנשאל במהלך המונדיאל על עתידו, הקשר נמנע מלהתייחס לשמועות ואמר: "התנתקתי לחלוטין מכל זה", כשהוא מסביר כי כל כולו מרוכז בזכייה עם נבחרת ספרד.

למרות ההתקדמות מול השחקן, העסקה עדיין רחוקה מהשלמה. חוזהו של רודרי במנצ'סטר סיטי מסתיים רק ביוני 2027, והמועדון האנגלי כבר הגיש לו הצעת הארכת חוזה, שעליה הוא עדיין לא השיב. בריאל לא רוצים לאבד את חלון ההזדמנויות שנוצר. במועדון סבורים שהזמן פועל לטובתם, ולכן החליטו להאיץ את המגעים כדי למנוע כניסה של קבוצות נוספות לתמונה ולהגיע להסכם לפני שהמצב ישתנה.

בדרך למדריד? רודרי (רויטרס)

בבירת ספרד מאמינים כי העובדה שחוזהו של הקשר מתקרב לשנתו האחרונה מעניקה להם עמדה טובה יותר במשא ומתן מול מנצ'סטר סיטי. התוכנית היא לנצל את הסיטואציה כדי להוריד את דרישות האנגלים, בזמן שכל הסיכומים מול השחקן כבר נסגרו, וכך גם חוזה עד 2030.

גורם נוסף שעשוי להקל על השלמת העסקה הוא עתידו של אדוארדו קמאבינגה. לפי הדיווחים, אם הצרפתי יעזוב את המועדון, יתפנה מקום במרכז השדה וגם מרווח משמעותי בתקציב השכר, מהלך שיאפשר את צירופו של רודרי מבלי ליצור עומס בעמדה.

גם שובו של ז'וזה מוריניו תרם להתחזקות הרצון לצרף את הקשר הספרדי. המאמן הפורטוגלי מחפש קישור פיזי, מאוזן ושולט יותר, ורודרי נתפס כשחקן האידיאלי לתפקיד, כזה שמסדר את המשחק, מעניק יציבות להגנה ומשפר את כל השחקנים שסביבו.

אם העסקה אכן תושלם, חזרתו של רודרי ללה ליגה תהיה אחת ההעברות הגדולות של הקיץ. בריאל מודעים לכך שהמשא ומתן מול מנצ'סטר סיטי עדיין צפוי להיות מורכב, אך לאחר הסיכום עם השחקן, התחושה היא שהחלום קרוב מתמיד להפוך למציאות.