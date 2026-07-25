אחרי קאנגווה: באר שבע חוששת מעזיבת ונטורה

אחרי שהמועדון מבירת הנגב הודיע שהקשר הזמבי יעזוב לאחר המשחק מול ויקינגור, גם הברזילאי מאותת כי ברצונו להתקדם. וגם: החגיגה של יריבות הצמרת

ההודעה הרשמית על מכירתו של קינגס קאנגווה לפנאתינייקוס (4 מיליון אירו + 25% ממכירה עתידית) הכתה את אוהדי הפועל באר שבע בתחושה מעורבת של רווח כלכלי גדול וחשש מקצועי כבד. בזמן שקבוצות הצמרת בליגה חוגגות את עזיבתו של הזר האיכותי, בטרנר מעכלים את הפרידה מקאנגווה וכעת נאבקים למנוע זעזוע כפול כשלוקאס ונטורה מפעיל לחץ לעזוב, והאוהדים מבינים ששמירה על הצלחת תהיה משימה כמעט בלתי אפשרית.

ההודעה על מכירתו של הכוכב הזמבי מעשירה את קופת המועדון בנגב כמכירה הגבוהה השנייה בתולדות המועדון, אבל מקצועית ביום שאחרי, התחושה בבאר שבע שהקבוצה כבר לא תיראה אותו הדבר: “הקהל צריך להבין, זה היה בלתי אפשרי להשאיר את קינגס. ברגע שהוא קיבל הצעה בשכר שקרוב למיליון יורו והוא לוחץ להתקדם מהעונה שעברה, לא היה לנו איך להשאיר אותו. גם אם היינו מכפילים את שכרו בעונה, הוא היה נחוש לעבור לליגה אחרת. זה לא יהיה פשוט מקצועית, אבל הקהל צריך לסמוך שנעשה את כל המאמצים כדי להביא מחליף ראוי", אמר גורם בבאר שבע.

קאנגווה, מצידו, שמר על מקצוענות ונאמנות מלאה לאורך כל הדרך. למרות הלחצים וההצעות המפתות, הוא החליט לסייע למועדון בצמד המשחקים הקריטיים נגד ויקינגור במסגרת מוקדמות ליגת האלופות. הזמבי נחוש להיפרד מהקהל האדום, כשהוא מעניק להם מתנת פרידה מתוקה, כרטיס לשלב בתים אירופי.

קינגס קאנגווה מאושר (רדאד ג'בארה)

אבל בזמן שבטרנר מעכלים את עזיבת המנוע של הקבוצה, ביריבות לצמרת בליגת העל לא הסתירו את השמחה. עבור יתר הטוענות לכתר כמו מכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, מכבי חיפה והפועל תל אביב, עזיבתו של קאנגווה היא בשורה גדולה, מאחר ושחקנים ברמתו מגיעים לכדורגל הישראלי לעיתים נדירות מאוד.

כעת האתגר החדש של הנהלת באר שבע מגיע מכיוונו של העוגן השני בקישור לוקאס ונטורה. הקשר הברזילאי, שראה את חברו לקבוצה מבצע שדרוג כלכלי פי 3 (גם אם לא בהכרח מקצועי), נחוש מאוד ללכת בעקבותיו. ונטורה אמנם מודע לכך שהוא מחזיק בחוזה מחייב, אך מאחורי הקלעים הוא מפעיל לחצים כבדים על סוכניו להביא הצעה כספית משודרגת, כשהוא מעדיף כל כסף גדול על אתגר מקצועי או ליגה בכירה באירופה.

אתמול נרשמה דרמה קטנה כאשר ונטורה לא התאמן כראוי והוצא על ידי רן קוז'וק באמצע. במועדון ממהרים להבהיר כי מדובר בעניין נקודתי שנפתר מיד בתום האימון, אך האווירה סביבו נותרה מתוחה. במועדון יודעים שפרידה גם מוונטורה תהיה מכה אנושה לחלומות האליפות השנייה ברציפות, ועלולה אף לאלץ את המועדון להגדיר מחדש את מטרות העונה.

לוקאס ונטורה (רדאד ג'בארה)

הקהל חושש, ההנהלה מחפשת יורש

עבור אוהדי הפועל באר שבע, שהניפו את צלחת האליפות רק לפני חודשיים, התחושה כעת מורכבת. מחד, המועדון מבהיר כי המטרות לא ישתנו, הליכה על כל התארים בכל הכוח. מאידך, הקהל מבין שאיבוד קאנגווה שנחשב לזר הטוב ביותר שנראה פה בשנים האחרונות ישנה את מאזן הכוחות בליגה לחלוטין.

בבאר שבע מרגיעים ומבהירים כי נעשים מאמצים כבירים לצרף שחקן בפרופיל גבוה שייכנס לנעליים הענקיות של קאנגווה, ואף נבדקות מספר אופציות הכרוכות בדמי העברה גבוהים במיוחד. קאנגווה ו-ונטורה עוד יעלו לכר הדשא למאבק מול ויקינגור, אך בנגב יודעים שאחרי שהמשחק האירופי יסתיים, עונת המלפפונים של באר שבע עלולה להפוך לדרמה הגדולה של הקיץ.