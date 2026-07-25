סינר וג'וקוביץ' לא ייקחו חלק במאסטרס מונטריאול

עם החזרה לעונת המשטח הקשה, לקראת אליפות ארה"ב בסוף החודש הבא, הכוכבים הודיעו על פרישה בשל מצבם הפיזי: "ההחלטה הנכונה כדי לתת עדיפות לבריאות"

עם החזרה לעונת המשטח הקשה ולקראת אליפות ארצות הברית בסוף החודש הבא, יאניק סינר ונובאק ג'וקוביץ' לא ישתתפו בטורניר המאסטרס 1000 במונטריאול, לאחר שהודיעו על פרישתם מהתחרות שתיערך בין ה-2 ל-13 באוגוסט. מארגני ה-”National Bank Open presented by Rogers” אישרו את ההודעה וזו מכה לא קטנה עבורם, וגם כמובן לחובבי הטניס.

סינר, המדורג ראשון בעולם, מגיע לאחר זכייתו השנייה ברציפות בווימבלדון, שם גבר בחצי הגמר על ג'וקוביץ'. למרות הכושר המצוין, האיטלקי החליט לוותר על ההשתתפות במונטריאול כדי להתמקד בהתאוששות ובשמירה על מצבו הבריאותי.

"לאחר ששקלנו את כל הגורמים יחד עם הצוות שלי, קיבלנו את ההחלטה הקשה לפרוש ממונטריאול", מסר סינר בהצהרה רשמית. "אף פעם לא קל להחמיץ טורניר כל כך חשוב, אבל אנחנו מאמינים שזו ההחלטה הנכונה כדי לתת עדיפות לבריאות שלי. אני מאוכזב שלא אהיה שם ומצפה לחזור למונטריאול בעתיד".

גם נובאק ג'וקוביץ' לא יופיע בטורניר, אם כי בהודעת המארגנים לא נמסרה הסיבה לפרישתו. היעדרותם של שניים מהשמות הבולטים בסבב משנה משמעותית את תמונת המועמדים לזכייה בטורניר.

אוז’ה אליאסים ינצל את ההיעדרויות וירשים לעיני הקהל הביתי?

מי שצפויים להוביל את ההגרלה הם אלכסנדר זברב, אלוף העבר של הטורניר, והקנדי פליקס אוז'ה-אליאסים, שייהנה מתמיכת הקהל המקומי. בנוסף ישתתפו גם אלכס דה מינור, בן שלטון, דניל מדבדב, פלאביו קובולי וטיילור פריץ, כולם מהעשירייה הראשונה בעולם.

בנוסף, בן שלטון יגיע לטורניר כמחזיק בתואר, לאחר שבשנה שעברה זכה בתואר הגדול ביותר בקריירה שלו כאשר הטורניר נערך בטורונטו. השנה יחזור האירוע למונטריאול, שם יקוו המארגנים לספק טורניר איכותי גם ללא סינר וג'וקוביץ'.