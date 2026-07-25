"שנים שלא הייתי יכול לממן לעצמי אפילו מאמן"

אחרי הזכייה בטורניר החימר בקרואטיה, דניאל מרידה, הכוכב הצעיר והעולה מספרד, חשף עד כמה קשה כלכלית להתנהל בסבב הטניס העולמי: "חיפשתי קונקשנים"

הטניסאי הספרדי דניאל מרידה ממשיך את אחת מפריצות הדרך המרשימות של עונת 2026, לאחר שזכה ביום ראשון בתואר ה-ATP הראשון בקריירה שלו, בטורניר אומאג (ATP 250) בקרואטיה. עבור בן ה-21 ממדריד, מדובר בשיא חדש במסע ארוך ורווי קשיים, שהוביל אותו בתוך חודשים ספורים מצמרת סבב הצ’לנג’ר אל הבמה המרכזית של הטניס העולמי.

מרידה סיפר בריאיון ל-”CLAY” כי הדרך לצמרת הייתה רחוקה מלהיות פשוטה. במשך שנים הוא לא היה יכול לממן לעצמו מאמן באופן קבוע, ונאלץ להתמודד כמעט לבדו. בנוסף, הסתדר עם תקציב מוגבל, תכנן בעצמו את הנסיעות, חיפש טיסות זולות והסתמך על קונקשנים ואוטובוסים כדי להמשיך להתחרות. בזמן ששחקנים אחרים הגיעו עם צוותים מקצועיים רחבים, הוא עשה כמעט הכול בעצמו.

“כשאתה זוכה בתארים כאלה, אתה רואה את הכול באור אחר ומבין שכל הדרך הייתה שווה את זה”, אמר מרידה לאחר הזכייה. הספרדי הוסיף כי מדובר בהישג מיוחד במיוחד: “זכיתי בעבר בטורנירי ITF ובצ’לנג’רים, אבל זה עולם אחר. מעט מאוד שחקנים זוכים בתואר ATP, ובשבילי זו שמחה עצומה.”

הזינוק של מרידה בדירוג העולמי היה מהיר במיוחד. לאחר שהפתיע כשהעפיל מהמוקדמות עד לגמר בבוקרשט, המשיך להעפיל דרך המוקדמות גם לרולאן גארוס וגם לווימבלדון. כיום הוא מדורג במקום ה-59 בעולם, דירוג השיא שלו, בעוד שבפברואר עוד היה מחוץ ל-180 הראשונים.

“הניצחון נותן לי המון מוטיבציה להמשיך להתחרות”

כשנשאל מה עבר בראשו לאחר נקודת המשחק בגמר, הודה כי בעיקר הרגיש הקלה. “הייתי מאוד מתוח. התחושה הראשונה הייתה פשוט שהכול נגמר, ואז הגיעה השמחה. יש כל כך הרבה עבודה מאחורי הרגע הזה”, סיפר.

מרידה הוסיף כי רק בימים ובשבועות הקרובים יצליח לעכל באמת את גודל ההישג: “עד עכשיו לא באמת היה לי זמן להסתכל על זה בפרספקטיבה. אני בטוח שככל שהזמן יעבור, אבין עוד יותר כמה הרגע הזה מיוחד.”

הזכייה באומאג לא רק העניקה למרידה את התואר הראשון בקריירה, אלא גם חיזקה את מעמדו כאחד הכישרונות המסקרנים של הדור הבא בסבב. מבחינתו, התואר הוא רק ההתחלה: “זה נותן לי המון מוטיבציה להמשיך להתחרות ולנסות לזכות בעוד תארים”.