90 דקות של תסכול: המלכוד של ליאל עבדה בארה"ב

המאמן מתעלם והעתיד בוער: למרות יכולת נהדרת, הישראלי הופך לשחקן שלא מסיים משחק בשארלוט תחת דין סמית'. על החיזורים מישראל וההחלטה שיצטרך לקבל

המספרים מספרים את האמת המרה, אבל הדשא מספר סיפור אחר לחלוטין. ליאל עבדה חוזר מפגרת המונדיאל של ה-MLS לוהט מתמיד עם שער נהדר ומעורבות ישירה בשער נוסף ב-2:2 מול אטלנטה, אך מתחת לסטטיסטיקה הנוצצת מסתתרת מציאות עגומה. בזמן שהאוהדים חוגגים את היכולת המשופרת, שחקן הכנף הישראלי מוצא את עצמו שוב ושוב מחוץ למגרש עוד בטרם שרק השופט לסיום. תחת שרביטו של המאמן דין סמית', עבדה הפך לסמל של חוסר אמון מתמשך, והמספרים מוכיחים כי מדובר בסיטואציה בלתי נתפסת שזועקת לשמיים.

המאמן האנגלי והמחיר הכבד: למה עבדה לא רואה 90 דקות?

דין סמית' הגיע לשארלוט בדצמבר 2023 עם רזומה עשיר מהכדורגל האנגלי, כולל עליית ליגה היסטורית עם אסטון וילה ב-2019 (אביו היה בעבר סדרן באסטון וילה ונפטר ב-2020 מקורונה) וקדנציות בנוריץ' ובלסטר סיטי (פחות מוצלחות, לא הצליח למנוע ירידה ליגה). בלם העבר (לפני שהפך לשחקן מקצועני עבד במפעל לאבקות צבע) נחת בקבוצה שהציגה חוליה אחורית חדירה במיוחד והפך אותה לאחת מחומות הבצורת הקשוחות בליגה. המועדון התאהב בו לחלוטין, נתן לו סמכויות בלתי מוגבלות ואפילו הדביק לו בבדיחות הדעת את הכינוי "טד לאסו בהפוך" בשל האופי הבריטי המובהק שלו.

אולם, נראה שמשהו בכימיה שבין האנגלי לבין הכוכב הישראלי פשוט לא עובד. הנתונים היבשים מציגים תמונה קודרת ומקוממת. מאז שנחת בשארלוט במרץ 2024, עבדה השלים תשעים דקות מלאות בשמונה משחקים בלבד מתוך 78 הופעות במסגרת הליגה. מאז תחילת אוגוסט 2025, הוא פתח בהרכב ב-7 משחקים בלבד וצבר 624 דקות ליגה בסך הכל. העונה הנוכחית ממשיכה את אותו הקו הדורסני: עבדה שותף בעשרה משחקים, פתח בחמישה מהם, ובכל פעם שראה את הדשא מהפתיחה, מצא את עצמו מוצא החוצה לפני השריקה האחרונה. גם במשחק האחרון מול אטלנטה, למרות שהיה השחקן הבולט על המגרש והיה מעורב בשני השערים, הוא הורד לספסל כבר בדקה ה-63.

דין סמית' וליאל עבדה (שארלוט)

הצד האפל של הקריירה: מגלות כפויה באירופה ועד ההתעניינות שפוספסה

קשה שלא לחשוב היכן הייתה הקריירה של ליאל עבדה אלמלא המלחמה שטרפה את כל הקלפים. לולא המציאות הביטחונית המורכבת, סביר להניח שהישראלי היה מככב כיום בליגה הבכירה באנגליה או במועדון פאר אירופי אחר. המלחמה תפסה אותו בתקופה רגישה בסלטיק, שם הפך למוקד של עוינות בלתי נתפסת מצד הקהל המקומי שאף הניף ביציעים את דגלי פלסטין ושלטים בעד פלסטין, דרש מהנהלת סלטיק לגנות את זה. בעקבות זה ספג עבדה איומים בלתי פוסקים גם ברשתות, בידוד חברתי והיכולת לצאת אך ורק למגרשים ולאימונים הפכו את חייו לבלתי אפשריים, עד שהכריחו אותו לעשות מעבר כפוי ולא מתוכנן אל מעבר לים לליגת ה-MLS.

המחיר של המצב הגאופוליטי גבה מחיר כבד. קבוצה גרמנית בכירה כבר סיכמה את כל פרטי העברתו, ונציגיה אף הגיעו לישראל לפגישה מכרעת עם משפחתו. הכל היה מוכן לחתימה, אולם ברגע שהדבר דלף לחדר ההלבשה, שחקנים מסוימים בקבוצה שהביעו התנגדות לישראל לחצו על ההנהלה לבטל את העסקה ברגע האחרון.

המבט קדימה: החוזה שמסתיים והסירוב המוחלט לחזור

בדצמבר הקרוב חוזהו של עבדה בשארלוט מגיע לסיומו, והוא יעמוד במצב שבו יהיה שחקן חופשי עם כרטיס ביד. סיטואציה זו צפויה לפתוח בפניו שורה רחבה של אפשרויות חדשות בקריירה, כאשר הכל תלוי גם בהתפתחויות המצב הגאופוליטי בישראל.

מסיים חוזה בסוף השנה. ליאל עבדה (IMAGO)

בזמן שקבוצות כמו מכבי תל אביב גיששה בעונה שעברה, והפועל באר שבע בדקה את האפשרות לצרפו לקראת העונה הנוכחית, התשובה שקיבלו הייתה חד משמעית וברורה לחלוטין: חזרה לישראל כלל לא נמצאת על הפרק מבחינתו.

הלילה תעלה שארלוט למשחק נוסף בליגה מול רד בול ניו יורק. השאלה הגדולה המרחפת באוויר היא האם דין סמית' ימשיך לספור את הדקות של הקיצוני שלו בקמצנות, או שמא יפתיע הפעם ויאפשר לליאל עבדה להרגיש מה זה לסיים משחק שלם על כר הדשא?