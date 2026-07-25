זיו אריה: דרבי זה לא עוד משחק, גם בגביע הטוטו

המאמן יערוך בכורה על הקווים במכבי פתח תקווה והפתיע כשהינדי אמור לפתוח על הספסל. בכורה ב-11 לקוראה, סומא וספנס. במועדון השיקו מדים חדשים

לאחר עונה אחת בליגה הלאומית, מכבי פתח תקווה תפתח הערב את משחקיה לעונת 2026-2027, כשהיא שוב בליגה הבכירה, כשתפגוש לדרבי לוהט במסגרת גביע הטוטו את היריבה העירונית הפועל פתח תקווה.

יהיה זה גם משחק הבכורה של המאמן זיו אריה על הקווים. עד כה, בפ"ת מרוצים מהחריצות של המאמן ומהרושם הטוב שהותיר, אך לכולם ברור כי הוא ימדד רק בתוצאות. "דרבי זה לא עוד משחק, גם כשזה בגביע הטוטו. נגיע חדורי מטרה כדי לשמח את האוהדים", אמר המאמן לקראת המשחק.

מבחינה מקצועית, המלבאסים יחסרו את הבלם הפצוע, איתן טיבי, ואת הקשר האחורי, לי-ים דן, שמחלים גם הוא מפציעה ברצועות הקרסול. אריאל לוגסי, שהחלים מקרע ברצועה הצולבת ולוקח חלק באימונים, לא יהיה בסגל היום ופ"ת מכוונים לכך שיחל לקבל דקות לקראת פתיחת הליגה.

מוחמד הינדי (טל ונט)

לירן חזן (טל ונט)

בכל הנוגע להרכב, אריה הפתיע כאשר הותיר מחוץ להרכב את הקפטן, מוחמד הינדי, מהשחקנים היותר בולטים אשתקד, כאשר בשאר אבדאח צפוי לפתוח במרכז ההגנה לצידו של פאבלוס קוראה. גם איברהימה סומא וקייל ספנס, שהגיעו בקיץ, יפתחו ב-11 בעוד חוסה קורטז, שהצטרף רק במחנה האימונים אמור להשתלב מהספסל.

לקראת המשחק, השיקו במועדון את חולצת המשחק לעונה הקרובה כאשר המדים עוצבו כמחווה למורשת שממנה צמחה פתח תקווה, עיאטרי פירות ההדר השזורים בעיצוב מהווים לשורשים שמהם הכל התחיל, לרוח המושבה הראשונה, קצב של עיר, לב של המושבה.