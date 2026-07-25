"בארסה ויתרה על דיומנדה כדי להחתים את גורדון"

דיווח: השחקן שבדרך לריאל מדריד רצה לעבור קודם לאלופת ספרד, אך למרות שזו הייתה יכולה לצרפו בסכום שנמוך בהרבה ב-120 מיליון אירו, היא דחתה זאת

ריאל מדריד מתקרבת להשלמת אחת העסקאות הגדולות של הקיץ, כאשר לפי הדיווחים בספרד יאן דיומנדה צפוי להצטרף לבלאנקוס תמורת כ-120 מיליון אירו. שחקן הכנף מחוף השנהב, שהיה אחד מכוכבי מונדיאל 2026, העדיף בסופו של דבר את המועדון ממדריד, שהקדים את פאריס סן ז'רמן במרוץ להחתמתו.

לפי הדיווח, ריאל החליטה להאיץ את המגעים לאחר שהבינה כי לא תצליח לצרף את מייקל אוליסה, שהיה היעד המרכזי שלה לחיזוק ההתקפה. בעקבות זאת פנתה במלוא הכוח לעסקת דיומנדה, כאשר לייפציג צפויה לקבל כ-120 מיליון אירו עבור הקיצוני בן ה-19.

עוד נכתב כי העסקה נסגרה במהירות יחסית, כאשר ריאל לא ניהלה משא ומתן ממושך מול לייפציג והסכימה לשלם את הסכום שהמועדון הגרמני דרש כבר מההתחלה.

דיומנדה (IMAGO)

פליק ודקו העדיפו את גורדון

ברצלונה הייתה יכולה לצרף את דיומנדה כבר בחודש מאי, ואף במחיר נמוך יותר מזה שתשלם כעת ריאל מדריד. שמו של שחקן נבחרת חוף השנהב עלה בשולחנו של המנהל הספורטיבי דקו, שנפגש עם סוכנו בתחילת מאי.

בברצלונה התרשמו מאוד מהשחקן, ודקו אף הביע את התלהבותו ממנו, אך באותה תקופה המועדון עדיין עסק בהחלטה בנוגע לעתידו של מרכוס רשפורד. בנוסף, העלות הכוללת של העסקה נחשבה גבוהה מדי עבור הקטלונים. באותה נקודת זמן תג המחיר עמד על כ-100 מיליון אירו, כאשר השחקן דרש גם שכר של כשבעה מיליון אירו נטו לעונה.בסופו של דבר, ברצלונה לא חזרה לנהל מגעים עם דיומנדה ובחרה להשקיע את כספה בהחתמתו של אנתוני גורדון תמורת כ-80 מיליון אירו. לפי ‘ספורט’ שכרו של האנגלי גבוה יותר, ובנוסף שולמה עמלת סוכנים משמעותית, כאשר חלק מהגורמים המעורבים אף הגדירו אותה כ"חריגה".

אנתוני גורדון רץ לחגוג (רויטרס)

עוד נטען כי לאחר אותה פגישה לא התקיימו שיחות נוספות עם דיומנדה ולא נעשו ניסיונות נוספים לצרפו. ההחלטה, כך לפי הדיווח, הייתה מקצועית וכלכלית גם יחד, החלטה שריאל מדריד ניצלה לטובתה. בחודש יוני קיבל דיומנדה הצעות גם מליברפול וגם מפאריס סן ז'רמן, כאשר בתחילה העדיף את האלופה הצרפתית. הצדדים אף הגיעו להבנות בעל פה על חוזה לחמש עונות.

אלא שלפי הדיווח, המשא ומתן בין פאריס סן ז'רמן ללייפציג התארך ולא התקדם, בעוד שריאל מדריד ניצלה את ההזדמנות, נכנסה לתמונה והשלימה בתוך ימים ספורים את פרטי העסקה מול המועדון הגרמני. גורמים המעורים בפרטים טוענים כי ההסכם בין הצדדים נמצא למעשה בשלבי סיום.

עוד נטען כי אחד הגורמים שסייעו לריאל להשלים את העסקה הוא מערכת היחסים הקרובה בין סוכנו של דיומנדה למועדון. מדובר באותו סוכן שמייצג גם את ויניסיוס ג'וניור ואת אנדריק, מה שסייע לבלאנקוס לעקוף את המתחרות.

לפי ‘ספורט’, דיומנדה היה מוכן מאוד להצטרף לברצלונה, משום שהאמין שסגנון המשחק ההתקפי של האנזי פליק מתאים לו באופן מושלם ויאפשר לו להתפתח בצורה הטובה ביותר. למרות זאת, העסקה לא יצאה לפועל, וכעת הוא צפוי ללבוש את המדים הלבנים של ריאל מדריד. כעת נותר לראות כיצד מוריניו ישלב את כל הכישרונות ההתקפיים העומדים לרשותו, אם אף שחקן משמעותי לא יעזוב את הסגל.