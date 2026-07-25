רבע 1, : ישראל - יוון 23:18

יורובאסקט עד גיל 18, מחזור 1: החבורה של נדב זילברשטיין מנסה לפתוח ברגל ימין את האליפות באיטליה. הנבחרות הנוספות שאיתה בבית הן צרפת ואוסטריה

אחרי ההצלחה האדירה של נבחרת העתודה לנשים, הגיעה תורה של הנבחרת עד גיל 18 לנסות את מזלה באליפות אירופה, כשהיא פוגשת בשעה זו את נבחרת יוון במסגרת המחזור הראשון של היורובאסקט.

החבורה של נדב זילברשטיין נמצאת בבית עם נבחרת צרפת (נגדה תשחק מחר), אוסטריה (מולה תתמודד ביום שני) וכאמור היוונים, כשבשמינית הגמר הבית הישראלי יצטלב עם בית ב' בו משחקות טורקיה, סרביה, דנמרק וסלובקיה.

לאחר שהצוות המקצועי החליט על שינוי מהסגל שיצא לטורניר ההכנה, כשאילי אגמי החליף את עידו סלמה, הסגל הישראלי המלא הוא: ארבל לחמנוביץ', אביב ארונוב, עומרי אורלנד, אמיתי עזריאל, רום סטולר, כרם אשכנזי, אילי אגמי, נועם אקשטיין, אורן טרושקין, ליאור הרשקו, דיוויד מויסיס וניקיטה סוקולוב.

רבע ראשון

חמישייה נבחרת ישראל: ליאור הרשקו, אורן טרושקין, דוד מוסיס, עומרי אורלנד ואביב ארונוב.

חמישייה נבחרת יוון: אלכסנדרוס תומאקוס, קריסוסטומוס חאטסילמפרו, אלכסנדרוס סקלירוס, אבנחלוס בוזולאס ודימיטרוס פולוס.

# 10:00-5:00: כבר אחרי 10 שניות היוונים עם שלשה ראשונה, כשחאטסילאמפרו דייק מחוץ לקשת, דויד מוסיס איזן עם שלשה משלו. מכאן הנבחרת התקשתה להתמודד עם היוונים שיצאו לריצת 1:11 שנעצרה עם שלשה של ארונוב. ישראל פותחת ברגל שמאל את ההתמודדות.