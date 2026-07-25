מתנות קטנות: נתניה ניצחה 1:3 את הפועל י-ם

היהלומים חגגו במשחק ה-1 בגביע הטוטו על האדומים שלא הפסיקו לטעות. זערורה פתח, בילו ניצל שגיאה של השוער ואבוחצירה בן ה-16 חתם. דאפה רק צימק

עונת 2026/27 בכדורגל הישראלי נפתחת, כשבשעה זו מכבי נתניה פוגשת את הפועל ירושלים במסגרת המחזור הראשון של גביע הטוטו. היהלומים רוצים להמשיך את המומנטום ממחנה האימונים, אותו סיימו עם 3 ניצחונות מ-3 משחקים, כשמנגד הקטמונים פותחים עונה ראשונה בליגת העל בלי זיו אריה.

החבורה של רוני לוי רושמת קיץ לא רע עד כה, כשחוץ מדור חוגי וגריגורי מורוזוב שהגיעו מבית”ר, אלון אזוגי מסכנין ונדב נידם שנרכש ממכבי תל אביב, היא צירפה גם את דולב חזיזה שצפוי לתת מימד של ניסיון לנתנייתים, בשאיפותיהם להגיע לפלייאוף העליון. גם מצבת הזרים עברה שינוי עם הגעתו של השוער סמואל סילבה במקום הריברטו טבארש שחקן הקו.

הקבוצה של ליאור זדה איבדה כמות נכבדת של שחקנים הקיץ, כשבראשם הקפטן אווקה אשטה שעבר לדינמו באטומי. בנוסף היא איבדה אולי את השחקן הטוב ביותר שלה, ג’ון אוטומאו, שעזב לריימס, וגם הראל שלום, גיא בדש, מרקו רקוניאץ’ ורואל סוטיריו לא יהיו חלק מהקבוצה בעונה הנוכחית, כשלעומתם הצטרפו ויטאלי דמשקאן וכריסט טיהי מבני ריינה, לצד לי און מזרחי, עידן כהן, סאני אבדולסאלם והילאי שרעבי מלמן.

נתניה ניצחה בשניים משלושת המשחקים האחרונים בין הקבוצות, כשהאחרון שבהם היה במחזור ה-30 של העונה שעברה, אז ניצחה 0:1 משער של מתיאוס דאבו. הניצחון האחרון של הירושלמים נגד היהלומים היה בגביע הטוטו של השנה שעברה, אז גברו 0:4 משערים של גיא בדש (פנדל), אופק נדיר, אוראל באייה ואנדרו אידוקו.