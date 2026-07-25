רומניה ישראל: שחקן ישראלי חתם בפאולשטי הרומנית

הקבוצה מהליגה השלישית ברומניה מרחיבה את המושבה הישראלית, לאחר שקלטה לשורותיה את המגן השמאלי רועי זהבי, שמצטרף לאוהד פורטמן וניב לוי

ישראלי נוסף מצטרף לקבוצת פאולשטי הרומנית: רועי זהבי, מגן שמאלי בן 21, ששיחק בעונה האחרונה בשורות בית"ר חיפה מליגה ב', חתם באמצעות נציגו, עורך הדין שי אבני, על חוזה לעונה אחת בקבוצה מהליגה השלישית ברומניה, שתמנה בעונה הקרובה שלושה שחקנים ישראלים המחזיקים באזרחות רומנית.

רועי זהבי החל את דרכו בקבוצות החטיבה הצעירה של הפועל מטה אשר, בהמשך עבר לקבוצות בחטיבה הצעירה של הפועל משגב, בשנתון נערים א' הצטרף להפועל חדרה ובגיל נוער שיחק שתי עונות במכבי צור שלום.

שחקנים שכבר משחקים בקבוצה הם הבלם אוהד פורטמן (20) - שהצטרף במהלך העונה שעברה לקבוצה, אחרי שהחל את העונה במכבי קרית מלאכי מליגה א', אליה הגיע מקבוצת הנוער של הפועל באר שבע, בשורותיה היה שחקן הרכב קבוע. קודם לכן, שיחק באיטליה בקבוצות הנוער של ונציה וטריסטינה.

הישראלים של פאולשטי יחד עם שי אבני (פרטי)

הקשר ניב לוי (21) בוגר מחלקת הנוער של מכבי נתניה, הגיע בעונה שעברה לקבוצה, אחרי עונת בוגרים ראשונה בישראל במדי הפועל בקה אל גרביה מליגה א'.