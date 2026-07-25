עוקבת חדשה: ווזיניה בדרך אל הליגה הצ'יליאנית

שוער כף ורדה, שהתגלה לעולם במונדיאל האחרון, עובר לקולו קולו בחוזה לשנה וחצי עם אופציה להארכה. כזכור, בזמן אליפות העולם היה השוער ללא קבוצה

שוער נבחרת כף ורדה, ווזיניה, אחת מההפתעות הגדולות של המונדיאל האחרון, חתם בקולו קולו – מועדון הכדורגל הגדול והמעוטר ביותר בצ'ילה. בקבוצה בירכו על הצטרפותו ברשתות החברתיות וכתבו: "ברוך הבא, אנחנו מחכים לך", פוסט שעורר התלהבות רבה בקרב אוהדי המועדון ובצ'ילה בכלל.

ווזיניה בן ה-40 הפך לאחד השמות המדוברים בטורניר לאחר שהציג יכולת מרשימה בין הקורות, עם שורה של הצלות מול נבחרות בכירות, בהן אלופת העולם ספרד ואלופת העולם היוצאת ארגנטינה. במהלך המונדיאל היה השוער ללא קבוצה.

נשיא חברת "בלנקו אי נגרו", המנהלת את המועדון, אניבל מוסה, אישר כי ווזיניה יגיע בימים הקרובים לסנטיאגו, יעבור בדיקות רפואיות ולאחר מכן יוצג רשמית באצטדיון המונומנטל.