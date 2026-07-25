"עכשיו או לעולם לא": רגע האמת של גלוך באייאקס

בהולנד ניתחו את האפשרות שהקשר הישראלי יצליח תחת מיצ'ל: "זה בדרך כלל הכל או כלום אצלו, אם הוא לא ינצל את ההזדמנות עכשיו, אז כבר לא ינצל בכלל"

אחרי עונת בכורה מאכזבת במדי אייאקס, בהולנד סבורים כי אוסקר גלוך ניצב בפני נקודת המפנה הגדולה בקריירה שלו במועדון. ב"פוטבאל אינטרנשיונל" ניתחו את מצבו של הקשר הישראלי וטענו כי דווקא תחת המאמן החדש, מיצ'ל, הוא מקבל הזדמנות אידאלית להוכיח את עצמו ולהצדיק את ההשקעה הגדולה שנעשתה בו בקיץ 2025.

בפודקאסט "Rondje Europa" ציינו כי גלוך היה מעורב בשני שערים בניצחון על וויבודינה במשחק ההכנה האחרון, והציג שוב את האיכות ההתקפית שלו. "יש לו תפוקה גבוהה מאוד ביחס לכמות הדקות שהוא משחק", אמר הפרשן פיטר זווארט, "אבל אצל גלוך זה בדרך כלל הכל או כלום".

זווארט הוסיף כי סגנון המשחק של מיצ'ל מתאים בדיוק לתכונות של הישראלי: "שיטת המשחק הזו, שמבוססת בעיקר על מסירות קצרות ושילובים, ושבה הוא גם מקבל פחות אחריות הגנתית, תפורה עליו". לדבריו, אם אייאקס לא תצרף קשר התקפי נוסף, ייתכן שהדלת תיפתח עבור גלוך: "יכול להיות שבמקרה הכול יסתדר עבורו, והוא סוף סוף יממש את ההבטחה שלו באייאקס".

אוסקר גלוך (IMAGO)

"אם הוא לא ינצל את ההזדמנות עכשיו – הוא כבר לא ינצל אותה"

זווארט היה חד במיוחד כשאמר: "אם הוא לא ינצל את ההזדמנות שלו עכשיו, הוא כבר לא ינצל אותה באייאקס". לדבריו, האפשרות שאזדין אונאחי לא יצטרף לקבוצה, לצד העובדה ששחקני האקדמיה עבדאללה אואזאנה ומוחמד עבדאללה עדיין צעירים, עשויה לאפשר לגלוך לתפוס מקום משמעותי בהרכב.

גם הפרשן טים גודייק התייחס לישראלי והסביר כי אחת הבעיות המרכזיות שלו בעונה שעברה הייתה חוסר הביטחון. "גלוך הוא שחקן שזקוק לאמון. בשנה שעברה זה פשוט לא היה קיים. נכון, הוא גם לא כפה את עצמו, אבל כשאתה מרגיש שאתה לא חשוב, זה מתבטא מיד בשפת הגוף השלילית שלך".

אוסקר גלוך (IMAGO)

לדבריו, התחושות הללו הובילו את גלוך לנסות לכפות מהלכים בכוח. "אז אתה מתחיל לקחת יותר סיכונים כדי לייצר משהו בכוח. זו הייתה למעשה תערובת רעילה, שבגללה הוא הפסיק להיות שחקן שאפשר לסמוך עליו".

כעת, עם צוות מקצועי חדש ושיטת משחק שונה, בהולנד מאמינים שהתמונה יכולה להשתנות. "סגנון המשחק החדש נראה מתאים לו", סיכם גודייק. "עכשיו הוא חייב להוכיח שהוא כן יכול להיות שחקן אמין. גם במהלך ההכנה הוא עבד על האחריות שלו במרכז המגרש. הוא מקבל עכשיו את ההזדמנות שלו, והוא פשוט חייב לנצל אותה".