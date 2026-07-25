הראש בכדורגל: מהפך גדול ו-1:2 לטבריה על סכנין

בצל פרשת העירויים, הקבוצה מעיר הכנרת נפלה לפיגור של אבו עביד (37'), אך הגיבה בבליץ של אונגר (75') ובאדג'י (77') במחזור הפתיחה של גביע הטוטו

מחזור הפתיחה של גביע הטוטו נערך הערב (שבת) כאשר באצטדיון בראל עירוני טבריה אירחה את בני סכנין בצל פרשת העירויים, אך זה לא הפריע לה לצאת עם שלוש הנקודות אחרי מהפך גדול ו-1:2 בתום 90 דקות.

המשחק נפתח כששתי הקבוצות מנסות לגשש אצל היריבה, אך דווקא בדקות טובות יותר של טבריה בהן היא סיכנה את השער מספר פעמים, איאד אבו עביד עלה מצוין לכדור קרן בצד השני ונגח פנימה את שער היתרון של בני סכנין, שגם חתם את תוצאת המחצית הראשונה.

בחצי השני של המשחק הקבוצה מעיר הכנרת הגבירה הילוך והוכיחה לכולם כי הראש שלה נמצא בכדורגל. בדקה ה-75 רון אונגר כבש את שער השוויון בהעתק מדויק של השער שכבש אבו עביד, ושתי דקות בלבד לאחר מכן מנסור באדג’י שעלה מהספסל דהר כל הדרך לשער וגלגל לרשת את השער שסגר בליץ מהיר ומהפך גדול, שהחזיק עד לשריקת הסיום.

גיא סנקר מול אחמד סלמן (חג'אג' רחאל)

כבר ביום שלישי הקרוב טבריה תנסה לחבר ניצחון שני ברציפות כשתתארח אצל הפועל חיפה שגברה הערב על מכבי חיפה בדרבי, בעוד הקבוצה של יוסי אבוקסיס תנוח באמצע השבוע, ותקווה להתאושש ביום שבת, גם כן מול הפועל חיפה.