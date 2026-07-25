דניאל פרץ התייחס לסד בידו: זה רק נראה דרמטי

שוער סאות'המפטון ששמר על שער נקי בהופעת הבכורה הלא רשמית העונה: "אני מרגיש טוב, זה רק בשביל ההגנה". הישראלי בטוח: "תהיה לנו עונה טובה מאוד"

דניאל פרץ חזר לדשא בצורה מוצלחת ורשם הופעת בכורה בהכנות לעונה החדשה, כשסייע לסאות'המפטון לנצח 0:1 את איינטרכט בראונשווייג במשחק ידידות בגרמניה. השוער הישראלי פתח בין הקורות, שמר על שער נקי במשך 45 דקות והוחלף במחצית, ולאחר המשחק שיתף בתחושותיו לקראת העונה החדשה.

"זה היה נהדר לחזור לשחק עם החבר'ה ולראות גם אוהדים שלנו שהגיעו לכאן לגרמניה למשחק ידידות", אמר פרץ. "זה לא מובן מאליו, אז תודה להם שהגיעו. נתנו מאמץ גדול. זה לא היה פשוט, שיחקנו מול קבוצה טובה ועשינו את העבודה עם ניצחון ושער נקי".

השוער התייחס גם למגן שעל פרק כף ידו, שעורר לא מעט סימני שאלה בתקופה האחרונה, והבהיר כי אין כל סיבה לדאגה. "אני מרגיש טוב. גם במשחק האחרון זו אותה פציעה שהייתה לי בחודשיים האחרונים של העונה שעברה. אני יכול לשחק ולהתאמן. זה נראה קצת דרמטי, אבל זה רק בשביל הגנה".

דניאל פרץ (IMAGO)

"אנחנו אוהבים להיות עסוקים"

סאות'המפטון ממשיכה במחנה האימונים שלה בגרמניה, כאשר לוח המשחקים הצפוף כבר מתחיל להעסיק את הקבוצה. פרץ דווקא נהנה מהקצב ואמר: "אנחנו אוהבים להיות עסוקים. בחודשים האחרונים של העונה שעברה כבר התרגלנו לשחק משחק אחרי משחק, ועכשיו אנחנו צריכים להסתגל לזה שוב. ניצחנו, ועכשיו כבר מתרכזים במשחק הבא. ככה זה, זה הכדורגל של היום".

לאחר שריקת הסיום הקדיש פרץ זמן גם לאוהדי סאות'המפטון שעשו את הדרך לגרמניה, והודה להם על התמיכה. "היה ממש טוב לראות אותם שוב אחרי הפגרה, ואני כבר לא יכול לחכות לראות אותם באצטדיון סנט מרי".

לסיום שלח השוער מסר לקראת העונה החדשה והדגיש עד כמה הקהל יהיה משמעותי עבור הקבוצה: "נצטרך אותם העונה. תהיה לנו עונה טובה מאוד, אבל כדי להשיג את כל המטרות שלנו נצטרך אותם עם כל האנרגיה שלהם, בדיוק כמו שאנחנו נביא את שלנו. נעשה את זה יחד העונה".