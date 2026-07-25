לא רק אליפות: האתגרים הגדולים שמחכים ללברון

האיזון בין הכוכבים, המעבר לחוף המזרחי, המבחן של אוהדי פילדלפיה שנחשבים לקשוחים ביותר בספורט האמריקאי והגורם הבריאותי. ימצא את הנוסחה הנכונה?

המעבר של לברון ג'יימס לפילדלפיה עשוי להעניק לו את הסיכוי הטוב ביותר לזכות באליפות נוספת מאז הוביל את לוס אנג'לס לייקרס לתואר ב-2020. על הנייר, מדובר אולי בסגל המוכשר ביותר שבו שיחק לאורך יותר משני עשורים ב-NBA, עם ג'ואל אמביד, ג'יילן בראון, טייריס מקסי, וי.ג'יי אדג'קומב ותוספות איכותיות מהספסל.

אלא שלצד הכישרון האדיר, המעבר מציב בפני "המלך" שורה ארוכה של אתגרים. אחד המרכזיים שבהם יהיה מציאת האיזון בין כל הכוכבים. כמעט כל שחקני החמישייה רגילים להחזיק בכדור ולהוביל את המשחק, וכעת המאמן ניק נרס יצטרך למצוא דרך לגרום לכולם להסתדר יחד ולהקריב למען הקבוצה.

גם ההיסטוריה מלמדת שהתהליך הזה אינו פשוט. כשג'יימס הצטרף למיאמי, לקח זמן עד שהוא ודוויין ווייד מצאו את חלוקת התפקידים הנכונה. בפילדלפיה מקווים להגיע לתוצאה דומה, אך מהר יותר, כאשר המטרה הברורה היא אליפות.

לברון ג'יימס (IMAGO)

לא רק הכישרון יקבע את ההצלחה

שאלה נוספת שמעסיקה בארצות הברית היא היכולת של נרס לנהל חדר הלבשה עמוס בכוכבים ובאגו. לפי גורמים ששוחחו עם התקשורת האמריקאית, המאמן נחשב לטקטיקן מצוין, אך משמעת וניהול אישים אינם בהכרח הצד החזק שלו. אחד ממאמניו לשעבר של לברון אף סיפר כי לכוכב יש "אינטליגנציית כדורסל מהגבוהות שנראו אי פעם" ו"מקצוענות ברמה עילית", אך אם שחקן או מאמן אינם במיטבם, הוא מזהה זאת מיד. אותו גורם הוסיף כי בגילו הנוכחי, לברון כבר "לא באמת רוצה להיות זה שסוחב את כולם כמנהיג".

גם בצד ההגנתי קיימות לא מעט שאלות. לברון כבר אינו שחקן ההגנה הדומיננטי שהיה בשיאו, אמביד מתמודד עם לא מעט בעיות פיזיות, והעומס צפוי ליפול במידה רבה על ג'יילן בראון. בפילדלפיה יצטרכו למצוא פתרונות מול קבוצות עמוסות כוכבים, בין אם מדובר בשחקני פנים דומיננטיים כמו יאניס אנטטוקומפו ובאם אדבאיו, או גארדים מסוכנים כמו סטף קרי, שיי גילג'ס-אלכסנדר ודונובן מיטשל.

מעבר לכדורסל עצמו, גם החיים האישיים של לברון ישתנו. אחרי שנים בלוס אנג'לס, הוא עובר לחוף המזרחי, בעוד שבנו ברוני צפוי להמשיך בלוס אנג'לס לייקרס ולא להצטרף אליו. המשמעות היא מרחק גדול יותר ממשפחתו, מאשתו סוואנה, מבתו ז'ורי ומבנו הצעיר ברייס, שיחל את דרכו במכללת אריזונה.

לברון ג'יימס (רויטרס)

גם הקהל המקומי צפוי להציב בפניו מבחן לא פשוט. אוהדי פילדלפיה נחשבים לקשוחים ביותר בספורט האמריקאי, ואינם נוהגים להעניק הנחות גם לכוכבים הגדולים ביותר. אם ג'יימס לא יוביל את הקבוצה למאבק אמיתי על האליפות הראשונה שלה מאז 1983 ולהופעה ראשונה בגמר מאז 2001, הוא צפוי לספוג ביקורת חריפה, למרות מעמדו כאחד מגדולי השחקנים בהיסטוריה.

לצד כל אלה, הבריאות עשויה להיות הגורם שיכריע את העונה. אמביד סבל בשנים האחרונות מפציעות חוזרות, לברון בן ה-41 החמיץ 22 משחקים בעונה שעברה והתמודד עם בעיות בגב ובכף הרגל, וגם בראון הגיע אחרי עונה שבה סבל מפציעות באכילס ובשורש כף היד. על הנייר לפילדלפיה יש את אחד הסגלים החזקים בליגה, אך כדי להפוך את הפוטנציאל לאליפות, כל הכוכבים יצטרכו להישאר בריאים ולמצוא את הנוסחה הנכונה יחד.