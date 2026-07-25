התפרסמו היחסים לדרבי החיפאי בגביע הטוטו

מכבי חיפה פייבוריטית עם יחס של פי 1.4 לניצחון, בעוד יריבתה העירונית מקבלת יחס של פי 5.1. וגם: היחסים בדרבי של פתח תקווה ונתניה מול הפועל י-ם

עונת 2026/27 של הכדורגל הישראלי נפתחת עם גביע הטוטו, והערב (שבת) יתקיים המחזור הראשון בו נקבל שני דרבים: מכבי חיפה תפגוש את הפועל חיפה, הפועל פתח תקווה תתמודד מול מכבי פתח תקווה. בנוסף, מכבי נתניה תשחק מול הפועל ירושלים.

הירוקים פייבוריטים ברורים בדרבי החיפאי, כשהם מקבלים יחס של פי 1.4 לניצחון, מול יחס של 5.1 אותו מקבלת החבורה של חיים סילבס, תיקו נותן יחס יפה של 3.75.

בדרבי של מלאבס, הפועל היא הפייבוריטית לפי מומחי ה-Winner עם יחס של פי 1.9 לניצחון. החבורה של זיו אריה מנגד, מקבלת יחס של פי 3.1 אם תנצח. שוויון בתום 90 הדקות שווה למנחשי הווינר יחס של פי 3.05.

עומר פרץ (אורן בן חקון)

היהלומים של רוני לוי עדיפים לפי המומחים במשחקם מול הקטמונים עם יחס של פי 1.6, החבורה של ליאור זדה מקבלת יחס של פי 3.9 לכך שתזכה ב-3 הנקודות, בעוד תיקו נותן יחס של 3.4.