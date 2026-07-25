מרדכי ישחק מתחת לגרימברג: חיפה נערכת לדרבי

ברוניניו, קנג'י גורה וצונאמי בספסל, עומרי גלזר יעלה בשער. איאד חלאילי, אדם גרימברג וסדריק דון יפתחו בהתקפה של בכר מול הפועל חיפה בגביע הטוטו

מכבי חיפה תקיים הערב (שבת, 20:30) בסמי עופר את משחקה הרשמי הראשון העונה כאשר תארח בדרבי של הכרמל את היריבה העירונית הפועל חיפה. ההרכב שיעלה הערב יהיה שונה בתכלית להרכב שיפתח בחודש הבא את משחקי הליגה, שכן לירוקים, מעבר לפצועים יילה בטאיי ומנואל בנסון שלפי שעה מתוכנן להישאר אלא אם לא יתגבר על הפציעה, יש גם את שלושת הזרים החדשים שנחתו השבוע, צמד הבלמים צונאמי שייכלל בסגל, נייג’ל לונוויק והחלוץ אנדריאה נובאקוביץ' שישתלבו בהדרגה.

עליהם צריך להוסיף את מי שאמורים להיות בספסל, הקשר הברזילאי ברוניניו והקפטן החדש קנג'י גורה, שעשויים להשתלב תוך כדי משחק. מדובר בכמות גדולה של שחקנים שאמורים להיות שחקני הרכב בקבוצה של ברק בכר, מה שיעצים את התחרות על חולצת הסגל בכלל וההרכב בפרט.

גלזר בין הקורות

פועל יוצא מזה שמי שאמורים לעלות ולחשק בהרכב של מכבי חיפה הערב יהיו דווקא מרבית השחקנים שעשו את ההכנה במחנה האימונים בהונגריה, למעט שינוי אחד משמעותי בשער, כאשר עומרי גלזר יפתח בין הקורות. במרכז ההגנה תורגלו פדראו ונעם שטייפמן הצעיר, כאשר צמד המגנים שישחקו יהיו זוהר זסנו ושון גולדברג.

עומרי גלזר (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

בקישור ניתן יהיה לראות את ירין לוי, איתן אזולאי ויאיר מרדכי שישחק מתחת לחוליית ההתקפה שתכלול את סדריק דון, אדם גרימברג הצעיר ואיאד חלאילי.

ההרכב המשוער: עומרי גלזר, זוהר זסנו, פדראו, נעם שטייפמן, שון גולדברג, ירין לוי, איתן אזולאי, יאיר מרדכי, איאד חלאילי, סדריק דון ואדם גרימברג.