בתום דרמה: הפועל פ"ת ניצחה 0:1 את מכבי פ"ת

אחרי משחק צמוד וקשה בדרבי המלאבסים שפתח את גביע הטוטו, החבורה של פרץ גברה על היריבה העירונית. נעם כהן כבש את הגול עם בעיטה אדירה מרחוק (89')

אחרי יותר משנתיים, הדרבי של פתח תקווה חזר. גביע הטוטו נפתח הלילה (מוצ”ש) עם המחזור הראשון, כשהפועל פתח תקווה גברה 0:1 על מכבי פתח תקווה. החבורה של עומר פרץ התקשתה, אבל כבשה שער ניצחון מאוחר שהנחיל הפסד במשחק הבכורה של זיו אריה על הקווים בצד השני.

המשחק נפתח בקצב טוב כשמכבי היא זאת ששלטה והגיעה למצבים, אבל היא לא הצליחה לנצל זאת בשביל לכבוש. בהמשך, שתי הקבוצות לא הגיעו למצבים כלל והתקשו במיוחד לייצר מצבים ולמצוא מישהו שיצליח להכניס את הכדור לרשת.

במחצית השנייה הקצב עלה בחזרה והפועל פתח תקווה הגיעה סוף סוף למצבים, אך שוב נתקלה בבעיה של ניצול מצבים עם החמצה ענקית של צ'יפיוקה סונגה בתום התקפת מעבר. בדקות הסיום הייתה דרמה וגם שער הניצחון הגיע, נעם כהן בעט כדור אדיר מרחוק והכניע את מאור ארליך בדקה ה-89.

במחזור השני של גביע הטוטו הפועל פתח תקווה תרצה להשיג ניצחון נוסף, כשתתארח אצל העולה החדשה הנוספת הפועל רמת גן. לעומתה, מכבי פתח תקווה תארח את מכבי נתניה.