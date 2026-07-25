התעוררה מאוחר: מכבי חיפה נכנעה 2:3 להפועל חיפה

בדרבי הראשון לעונה: קבוצתו של סילבס ניצחה את הירוקים. גונן כבש שער ענק, שטייפמן (עצמי) ותורג'מן הבקיע בבעיטה חופשית. חלאילי ואזולאי רק צימקו

איזו פתיחת עונה קיבלנו בסמי עופר. הדרבי החיפאי הראשון של העונה הלך להפועל חיפה, שניצחה 2:3 את מכבי חיפה אחרי שכבר הובילה 0:3. שער ענק של יעד גונן, שער עצמי של נועם שטייפמן ובעיטה חופשית נהדרת של אלון תורג'מן העניקו לחיים סילבס יתרון מבטיח, בעוד איאד חלאילי ואיתן אזולאי רק הצליחו לצמק בדקות הסיום ולהחזיר מעט מהמתח.

מכבי חיפה אמנם שלטה יותר בכדור בפתיחת המשחק, אך דווקא הפועל חיפה הייתה מסוכנת ויעילה יותר. בדקה ה-30 גונן שיגר בעיטה אדירה לרשת והכניע את עומרי גלזר, ושלוש דקות בלבד לאחר מכן הגיע גם השני, כשנועם שטייפמן כבש לשערו הוא והעניק לאדומים יתרון כפול בירידה להפסקה.

ברק בכר ביצע שינויים בניסיון להחזיר את קבוצתו למשחק, אך בדקה ה-58 תורג'מן סובב כדור חופשי נהדר לרשת וקבע 0:3, במה שנראה היה כמו סגירת הסיפור. הירוקים לא ויתרו, ובדקה ה-75 חלאילי צימק את התוצאה. ארבע דקות לאחר מכן גם איתן אזולאי מצא את הרשת, קבע 3:2 והחזיר את המתח לדקות האחרונות.

למרות הלחץ של מכבי חיפה עד שריקת הסיום, הפועל חיפה ידעה לעמוד במשימה ושמרה על היתרון בדרך לניצחון יוקרתי בדרבי הראשון של העונה. סילבס ושחקניו פתחו את גביע הטוטו עם הרבה ביטחון לקראת ההמשך, בעוד בכר יקבל לא מעט חומר למחשבה אחרי פתיחת עונה מאכזבת, למרות הקאמבק המאוחר שלא הספיק כדי לחלץ תוצאה.