בספרד בטוחים: לוני ווקר סגור בריאל מדריד

למרות שהמשא ומתן עם מכבי תל אביב עליו עדיין לא הושלם סופית, עיתונאי במדינה כבר יצא בהצהרה שהעסקה סגורה, ובכל מקרה הכיוון ברור ויש התקדמות

לוני ווקר עשוי לעזוב את מכבי תל אביב אחרי עונה אחת בלבד ולהצטרף לריאל מדריד. בספרד ממשיכים לדווח כי הבלאנקוס מנהלים מגעים מתקדמים לצירופו של הגארד האמריקאי, כאשר במועדון מחפשים מחליף משמעותי למריו הזוניה שעזב בקיץ. לפי הדיווחים, ווקר הפך לאחד המועמדים המובילים לחזק את הקו האחורי של הקבוצה של פדרו מרטינס.

על פי הפרסומים, המשא ומתן עדיין לא הושלם, אך האופטימיות בספרד הולכת וגוברת. עיתונאי "קופה", נאצ'ו בראבו, אף כתב ברשתות החברתיות את המילה "סגור" לצד תמונה של ווקר במדי ריאל מדריד, בעוד כלי תקשורת נוספים נוקטים גישה מעט זהירה יותר, אך גם הם מדווחים כי הכיוון ברור וכי העסקה מתקדמת.

ווקר, בן 27 המתנשא לגובה של 1.93 מטר, סיים עונת בכורה מוצלחת במכבי תל אביב. ביורוליג העמיד ממוצעים של 15.2 נקודות, 2.5 ריבאונדים ו-2.3 אסיסטים ב-28 משחקים, עם 35.1 אחוזים מחוץ לקשת. בליגת העל הישראלית תרם 15.6 נקודות, 2.2 ריבאונדים ו-1.2 אסיסטים למשחק, תוך שהוא קולע ב-40.7 אחוזים לשלוש.

לוני ווקר (רועי כפיר)

"בריאל יראו את הגרסה הטובה ביותר שלו"

הפרשן הספרדי סרחיו וגאס התייחס למהלך המסתמן בפודקאסט שלו והסביר מדוע לדעתו מדובר בשידוך מוצלח: "זו התאמה מצוינת. לוני ווקר הוא שחקן שיש לו הכול. בישראל היה לו קשה יותר כי במכבי הרבה מאוד מהאחריות הייתה עליו. הוא גם לא שיחק באירופה במשך עונה מלאה לפני כן, ולוקח זמן להסתגל".

וגאס הוסיף: "בשנה השנייה שלו באירופה הדברים יכולים לבוא הרבה יותר לידי ביטוי. בריאל מדריד, כשהמסגרת הקבוצתית פחות תלויה בו, אפשר יהיה לראות את הדברים הטובים ביותר שלו. אני לא רואה משהו שיפיל את העסקה, ונראה שזה באמת הולך לקרות".

עוד מציינים בספרד כי סגנון המשחק של ווקר מתאים בדיוק למה שמחפשת ריאל מדריד, גארד אתלטי, בעל יכולת יצירת מצבי קליעה לעצמו, איום משמעותי מחוץ לקשת ושחקן שמסוגל להכריע משחקים. לפני שהגיע למכבי תל אביב צבר ניסיון עשיר ב-NBA במדי סן אנטוניו ספרס, לוס אנג'לס לייקרס, ברוקלין נטס ופילדלפיה 76', והוכיח בעונתו ביורוליג כי הוא מסוגל להצליח גם בכדורסל האירופי.

למרות ההתקדמות במגעים, חשוב לזכור כי לווקר חוזה מחייב במכבי תל אביב בשכר של כ-2.2 מיליון דולר לעונה. אופציית היציאה שלו ל-NBA כבר פקעה, ולכן כל מעבר לקבוצה אחרת ביורוליג מחייב את אישורם של הצהובים. עם זאת, ההערכות הן שמכבי לא תעמוד בדרכו אם אכן תגיע הצעה שתספק את כל הצדדים, כך שנראה כי המעבר לבירת ספרד קרוב מתמיד.