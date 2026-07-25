מחקר של 3 שנים גילה: למסי יש שורשים ברזילאים

יכול היה לייצג את הסלסאו? בתקשורת הברזילאית טוענים שנבחנו מסמכים גנאלוגיים המתחקים אחר אילן היוחסין של כוכב נבחרת ארגנטינה. הפרטים המלאים

מחקר היסטורי חדש שהתפרסם ב"גלובו" הברזילאי מעורר עניין רב בעולם הכדורגל, לאחר שטען כי לליאו מסי יש שורשים ברזילאיים. את המחקר ערך ההיסטוריון האיטלקי פיורנצו סנטיני במשך שלוש שנים, ובמסגרתו נבחנו מסמכים גנאלוגיים המתחקים אחר אילן היוחסין של כוכב נבחרת ארגנטינה.

המשפחה עברה דרך ברזיל בדרך לארגנטינה

על פי הדיווח, אחד מאבות אבותיו של מסי היגר מאיטליה לברזיל בשנת 1899, שם התיישבה המשפחה לתקופה מסוימת, לפני שעברה לרוסאריו שבארגנטינה בתחילת המאה ה-20. עוד נטען כי במהלך השהות בברזיל שונו שם המשפחה וחלק מהשמות הפרטיים של בני המשפחה.

לפי המחקר, אחד מאבות משפחתו מצד אמו של מסי נולד בעיר ריבייראו פרטו שבמדינת סאו פאולו, והמשפחה התגוררה בשטח ברזיל עד שהיגרה לארגנטינה בסביבות שנת 1905. לאחר המעבר, לא נמצאו תיעודים נוספים המעידים כי בני המשפחה המשיכו להתגורר בברזיל.

ליאו מסי תופס את הראש (IMAGO)

עוד נטען כי שם המשפחה המקורי של משפחת אמו היה "קוצ'טיני" (Coccettini), אך לאחר ההגירה לרוסאריו הוא שונה במסמכים הרשמיים ל"קוצ'יטיני" (Cuccittini), השם המוכר כיום מצד אמו של מסי. לטענת החוקרים, מדובר בשינוי תיעודי שהתרחש עם קליטת המשפחה בארגנטינה.

בעקבות הממצאים העלו ב"גלובו" גם שאלה מסקרנת: האם מסי היה יכול לייצג את נבחרת ברזיל? עם זאת, הדיווח אינו קובע כי לכדורגלן הייתה זכאות ממשית לשחק במדי הסלסאו, אלא מציג את האפשרות התיאורתית הנובעת מהשורשים המשפחתיים שנחשפו במחקר.

חשוב לציין כי מדובר בטענות המבוססות על מחקר היסטורי שפורסם בתקשורת הברזילאית, ולא פורסמה כל תגובה מצד מסי או משפחתו לממצאים. בכל מקרה, הקריירה הבינלאומית של הארגנטינאי כבר הפכה לאחת המפוארות בהיסטוריה, עם זכייה במונדיאל ובשורת תארים נוספים במדי האלביסלסטה.