טראמפ נגד לברון: אולי הוא גזען, מעדיף את מייקל

סערה חדשה בארצות הברית. בצל המתיחות רבת השנים ביניהם, הנשיא התייחס למעבר של הכוכב הוותיק לפילדלפיה ועקץ: "אני אוהב רק אנשים שאוהבים אותי"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למעברו של לברון ג'יימס לפילדלפיה, אך ניצל את ההזדמנות כדי לעקוץ את אחד הכדורסלנים הגדולים בכל הזמנים. במהלך שיחה עם כתב פוקס ניוז פיטר דוסי בחדר הסגלגל, נשאל טראמפ האם לדעתו ג'יימס הוא השחקן הגדול בתולדות ה-NBA, והשיב באופן חד וברור כי מבחינתו מייקל ג'ורדן נמצא בפסגה.

"אני אוהב רק אנשים שאוהבים אותי"

טראמפ אמר: "אני אוהב רק אנשים שאוהבים אותי, אז מבחינתי זה מייקל ג'ורדן, בלי שום ספק". לאחר מכן המשיך במתקפה על כוכב ה-NBA והוסיף: "אולי הוא גזען. אולי הוא פשוט לא אוהב אותי".

לא ברור מדוע טראמפ בחר לכנות את לברון "גזען", אולם בין השניים קיימת מתיחות רבת שנים. בעבר ספג טראמפ ביקורת לאחר שלעג לאינטליגנציה של ג'יימס, בעוד שהכדורסלן תמך לאורך השנים ביריביו הפוליטיים של הנשיא, בהם הילרי קלינטון בבחירות 2016 וברק אובמה.

לברון ג'יימס (רויטרס)

ההתבטאות הגיעה שעות לאחר שג'יימס הודיע כי יצטרף לפילדלפיה 76' לקראת עונתו ה-24 ב-NBA, מהלך שעורר הדים רבים ברחבי ארצות הברית. טראמפ עצמו כבר הצהיר בעבר כי הוא "לא מעריץ" של לברון, והיריבות בין השניים ממשיכה ללוות את הקריירות הציבוריות שלהם.

זו גם אינה הפעם הראשונה שטראמפ מתייחס לג'יימס בצורה פרובוקטיבית. בספטמבר 2023 הוא התבדח בנושא הספורטאיות הטרנסג'נדריות ואמר: "אני הולך להפוך למאמן של קבוצת כדורסל נשים, ואני אגרום לו ולעוד ארבעה או חמישה שחקנים לעבור שינוי מגדרי, ואז תהיה לנו קבוצת הכדורסל הטובה ביותר בהיסטוריה".

הדברים של טראמפ צפויים לעורר סערה נוספת בארצות הברית, במיוחד לאור מערכת היחסים המתוחה בינו לבין לברון לאורך השנים. בעוד הכוכב פותח פרק חדש בקריירה בפילדלפיה, נראה שגם הפעם המעבר שלו הצליח להצית עימות פוליטי נוסף מחוץ למגרש.