"השפיע בצורה חיובית": מחמאות לגורן על הבכורה

הישראלי שיחק לראשונה בבוגרים של ברצלונה שניצחה 1:4 בהכנה, בספרד התלהבו מהתוצר של לה מאסיה: "דקות איכותיות, לכל צעיר הייתה תרומה משמעותית"

אוריאן גורן רשם רגע שלא ישכח לעולם, כאשר ערך את הופעת הבכורה שלו במדי הקבוצה הבוגרת של ברצלונה. הקשר הישראלי נכנס עם פתיחת המחצית השנייה, בדקה ה-45, במשחק ההכנה מול אירופה CE, והגשים חלום אחרי שנים במחלקת הנוער של המועדון. מעבר לעצם ההופעה הראשונה בקבוצה של האנזי פליק, גם בתקשורת הספרדית סימנו את גורן כאחד הצעירים שהותירו רושם חיובי במיוחד.

"השפיע באופן חיובי עם דקות איכותיות"

בסיקור המשחק ב’ספורט’ הספרדי, הדגש לא היה על התוצאה אלא על ההזדמנות שניתנה לשחקני לה מאסיה להוכיח את עצמם. פליק ביצע חילופים רבים במחצית השנייה כדי לבחון את שחקני האקדמיה, וביניהם גם גורן, שנכנס יחד עם מספר צעירים נוספים.

בתקשורת הספרדית ציון כי: "אוריאן גורן השפיע באופן חיובי עם כמה דקות איכותיות". מדובר במחמאה משמעותית עבור הקשר הישראלי, שהצליח למשוך תשומת לב למרות דקות המשחק המוגבלות שקיבל.

גם בסיכום ההופעות של שחקני מחלקת הנוער בחרו בספרד להבליט את התרומה של גורן. ב’ספורט’ נכתב: "זו הייתה עוד הופעה מעודדת של לה מאסיה, כאשר כל צעיר ממרכז הנוער תרם תרומה משמעותית". גורן נכלל בין השחקנים שעליהם הסתמך פליק כחלק ממבחן היכולת הראשון של הקיץ.

עבור גורן, עצם העלייה לכר הדשא במדי הקבוצה הבוגרת של ברצלונה מהווה ציון דרך משמעותי בקריירה. הוא ממשיך להתקדם בשלבי ההתפתחות במועדון הפאר, כאשר ההופעה הראשונה תחת פליק עשויה להיות צעד נוסף בדרך להשתלבות עתידית במסגרת הבוגרים.

כעת יקווה הישראלי להמשיך לקבל הזדמנויות גם במשחקי ההכנה הבאים של ברצלונה. המחמאות שקיבל בתקשורת הספרדית לאחר הופעת הבכורה הן סימן מעודד, והן מעידות כי הדקות שקיבל לא עברו מתחת לרדאר, אלא הותירו רושם חיובי על מי שסיקרו את הופעתו הראשונה במדי הקבוצה הבוגרת.