ביוון מרוצים: כך קאנגווה ישדרג את פנאתינייקוס

במדינה מסמנים את היתרונות של הקשר: "כלי משמעותי שיכול להעניק לפאו אנרגיה גבוהה בחלק הקדמי, יש לו את היכולת לפרוץ במהירות וגם ליצור מצבים"

המעבר של קינגס קאנגווה מהפועל באר שבע לפנאתינייקוס ממשיך לעורר עניין רב ביוון. לאחר שהירוקים הגיעו לסיכום עם אלופת ישראל על רכישתו תמורת 4.5 מיליון אירו, 3.8 מיליון אירו באופן מיידי ועוד 700 אלף אירו בבונוסים, בתקשורת היוונית כבר ניתחו בהרחבה מה צפוי הקשר הזמבי להוסיף לקבוצה של המאמן יספר נייסטרופ.

קאנגווה ישלים תחילה את משימתו עם הפועל באר שבע בגומלין מול ויקינגור במוקדמות ליגת האלופות, ורק לאחר מכן ימריא ליוון כדי לעבור בדיקות רפואיות ולחתום רשמית. הוא יהיה רשאי לשחק במדי פנאתינייקוס החל משלב הליגה של המפעלים האירופיים.

"כלי משמעותי עבור נייסטרופ"

ביוון הזכירו כי קאנגווה מגיע אחרי אחת העונות הטובות בקריירה שלו. הקשר בן ה-27, שרשם 43 הופעות במדי נבחרת זמביה, הוביל את הפועל באר שבע לאליפות ראשונה אחרי שמונה שנים ואף נבחר ל-MVP של ליגת העל. עוד ציינו כי במהלך העונה האחרונה רשם 12 שערים ותשעה בישולים ב-21 משחקי ליגה, כשהיה מעורב ישירות ב-26% משערי הליגה של הפועל באר שבע. בנוסף, בעברו זכה גם בשני דאבלים רצופים עם הכוכב האדום בלגרד.

קינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)

בניתוח המקצועי נכתב: "קינגס קאנגווה הוא שחקן יצירתי עם פעילות גבוהה מאוד בשליש האחרון של המגרש. בעונה שעברה הוא יצר 78 מצבי הבקעה, הנתון השני בטיבו בליגה, מתוכם 16 מצבים גדולים, בעוד 52 הכדרורים המוצלחים שלו, 1.6 בכל 90 דקות, היו הנתון הגבוה ביותר בליגה".

באתר SPORT24 הוסיפו: "חשוב לא פחות שהוא דורג שני בליגה במסירות מפתח ל-90 דקות עם 2.5. הוא גם הצטיין במשחק המעבר, כשכבש שבעה שערים בתוך 13 שניות מהרגע שקבוצתו חטפה את הכדור, הכי הרבה בליגה, ובמקביל שמר על דיוק מסירות מרשים של 87.8 אחוז".

לסיכום נכתב בתקשורת היוונית: "קינגס קאנגווה יכול להעניק לפנאתינייקוס אנרגיה אישית גבוהה בחלק הקדמי של המגרש, יש לו את היכולת לפרוץ במהירות וגם ליצור מצבים לחבריו. הוא מהווה כלי שימושי בידיו של נייסטרופ, וכעת נותר לראות כיצד ישתלב עם יתר חלקי הפאזל של פנאתינייקוס".