"ריאל מדריד הציעה 100 מיליון אירו על דיומנדה"

הקיצוני הצעיר של נבחרת חוף השנהב על הרדאר של הלבנים, לייפציג דחתה את ההצעה ודורשת כ-130 מיליון אירו. מחזיק באותה סוכנות כמו של ויניסיוס

ריאל מדריד סימנה יעד חדש לחיזוק ההתקפה לקראת העונה הקרובה, כאשר על פי דיווחים ב’אתלטיק’, ‘בילד’ ו’אס’ היא פתחה במגעים עם ר.ב לייפציג בניסיון לצרף את יאן דיומנדה. הקיצוני בן ה-19, שחקן נבחרת חוף השנהב, נחשב לאחד הכישרונות המבטיחים ביותר בכדורגל האירופי, והבלאנקוס כבר החלו לבחון את האפשרות להוציא לפועל עסקה עוד במהלך הקיץ.

לפי הדיווחים, השיחות בין המועדונים נמצאות בשלב ראשוני בלבד, אך ריאל כבר הגישה הצעה ראשונה בגובה 100 מיליון אירו. בלייפציג דחו את ההצעה, כאשר הדרישה עומדת על כ-130 מיליון אירו, אם כי ההערכה היא שעסקה עשויה להיסגר בסופו של דבר בסכום של כ-120 מיליון אירו.

המאבק מול ליברפול ופאריס סן ז'רמן

ריאל מדריד אינה היחידה שרודפת אחרי הכישרון הצעיר. גם ליברפול הגישה הצעה של 100 מיליון אירו שנדחתה, בעוד פאריס סן ז'רמן הייתה קרובה מאוד לצרפו ואף הגיעה להבנות ראשוניות עם השחקן על חוזה לחמש שנים. לפי הדיווחים, כניסתה של ריאל לתמונה טרפה את הקלפים, בדומה למה שקרה בעבר במאבק על פרנקו מסטנטואונו.

יאן דיומנדה (IMAGO)

דיומנדה מתאים באופן מושלם למדיניות הרכש של ריאל מדריד בשנים האחרונות, המתמקדת בהחתמת שחקנים צעירים בעלי פוטנציאל אדיר. הקיצוני מתבלט בזכות המהירות, יכולת הכדרור, העבודה האינטנסיבית והגמישות הטקטית שלו, כאשר הוא מסוגל לשחק בשני האגפים ואף במספר תפקידים בחלק הקדמי. עוד לפני פתיחת מונדיאל 2026 הוא סומן על ידי אנשי המועדון כאחד השחקנים המעניינים ביותר בשוק.

גם הקשר שמחוץ למגרש עשוי לסייע לעסקה. דיומנדה מיוצג על ידי סוכנות Roc Nation Sports של ג'יי זי, אותה סוכנות המייצגת גם את ויניסיוס ג'וניור ומנהלת בימים אלה את המשא ומתן על הארכת חוזהו בריאל מדריד. למרות זאת, בלייפציג ממשיכים להצהיר כי בכוונתם להשאיר את השחקן ואף עובדים על הארכת חוזהו מעבר ל-2030. המנהל הספורטיבי של המועדון, מרסל שייפר, הבהיר: "הכוונה שלנו היא שיאן דיומנדה ישחק בלייפציג גם בעונה הבאה".

הזינוק המטאורי של דיומנדה מסביר את תג המחיר האדיר. רק בקיץ שעבר הוא נמכר מלגאנס ללייפציג תמורת כ-20 מיליון אירו, לאחר שרשם עשר הופעות בלבד בלה ליגה. בעונת הבכורה שלו בבונדסליגה הוא סיפק 15 שערים ו-11 בישולים, ובמונדיאל האחרון המשיך להרשים במדי חוף השנהב, כולל שער מול אקוודור. בלגאנס, ששמרה לעצמה 10 אחוזים ממכירה עתידית, עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות, שכן מכירה בסכום של כ-120 מיליון אירו עשויה להכניס לקופת המועדון הספרדי עשרות מיליוני אירו נוספים.