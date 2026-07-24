דקות ראשונות לאוריין גורן בבוגרים של ברצלונה

ציון דרך משמעותי לישראלי, שעלה בתחילת המחצית השנייה כמחליף במפגש ההכנה במתחם האימונים. הקבוצה של פליק פוגשת את אירופה CE ומוליכה כרגע 1:3

ברצלונה פתחה הערב (שישי) את משחקי ההכנה לעונת 2026/27 עם מפגש מול אירופה CE במתחם האימונים "ז'ואן גאמפר", כאשר האנזי פליק בחר לעלות עם הרכב חסר במיוחד, שהתבסס ברובו על שחקני אקדמיית לה מאסיה וכמה שחקני סגל שקיבלו הזדמנות ראשונה בקיץ. בזמן כתיבת שורות אלה המשחק עדיין נמשך, כאשר ברצלונה מוליכה 1:3.

פליק העניק מנוחה לרבים מהכוכבים הבכירים והעלה הרכב שכלל בין היתר את וויצ'ך שצ'סני, אנדראס כריסטנסן, הקטור פורט, ג'רארד מרטין, גילה פרננדס, בריאן פאריניאס, רוני ברדג'י, חאמד עבדלכרים וג'סטין קלויברט. על הספסל המתינו בין היתר מארק-אנדרה טר שטגן, מארק קסאדו ומארק ברנאל, כשהמטרה הייתה ברורה, לחלק דקות משחק ולבחון מקרוב את שחקני הדור הצעיר.

גורן נכנס, זכה לדקות ומשך תשומת לב

עם פתיחת המחצית השנייה ביצע פליק שורה ארוכה של חילופים, ובין השחקנים שנכנסו לכר הדשא היה גם הקשר הישראלי אוריין גורן. עבור גורן מדובר בעוד ציון דרך משמעותי, כשהוא מקבל הזדמנות להשתלב במשחק ההכנה הראשון של הקבוצה הבוגרת לקראת העונה החדשה.

במקביל לכניסתו של הישראלי, עלו גם מארק קסאדו, אלכס גונסאלס, צ'אבי אספארט, טוני פרננדס וטומי מרקס. בתקשורת הקטלונית ציינו כי גילה פרננדס היה מהבולטים במחצית הראשונה ואף המשיך להרשים גם לאחר ההפסקה, בעוד בריאן פאריניאס זכה למחמאות על ניהול המשחק שלו במרכז השדה.

ברצלונה שלטה בהתמודדות כמעט לכל אורכה. היא עלתה ליתרון מוקדם, הכפילה את התוצאה לפני ההפסקה, ספגה שער מצמק מאירופה, אך פתחה את המחצית השנייה בסערה וכבשה את השלישי כבר בדקות הראשונות כדי להחזיר לעצמה יתרון מבטיח.

עבור פליק, המשחק מהווה בעיקר הזדמנות לבחון את עומק הסגל ואת הכישרונות הצעירים לפני המשך ההכנה לעונה, ופחות מבחן תוצאה. המאמן ביצע רוטציה רחבה כבר עם פתיחת המחצית השנייה, כאשר כמעט כל שחקני הספסל צפויים לקבל דקות.

מבחינת הכדורגל הישראלי, ההופעה של אוריין גורן היא ללא ספק אחת מנקודות העניין המרכזיות. הקשר זכה לדקות במשחק ההכנה הראשון של ברצלונה לעונה, ואם ימשיך להרשים בתקופת ההכנה, ינסה להגדיל את סיכוייו להמשיך ולהיות חלק מתוכניות המועדון גם בהמשך הקיץ.