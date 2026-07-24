מוריניו ניצח בבכורה בריאל, מסטנטואונו הבריק

הבלאנקוס השיגו 0:1 על אלקורקון במשחקו הראשון והלא רשמי של המאמן בקדנציה המחודשת בבירת ספרד. יאנייס הכריע מהנקודה הלבנה, ארדה גולר החמיץ פנדל

ריאל מדריד פתחה את משחקי ההכנה לעונת 2026/27 עם ניצחון 0:1 על אלקורקון, במשחק הראשון של ז'וזה מוריניו בקדנציה המחודשת שלו על הקווים. את שער הניצחון כבש יאנייס מהנקודה הלבנה בדקה ה-81, לאחר שכל שחקני הקבוצה הראשונה כבר הוחלפו והשאירו את הבמה לשחקני מחלקת הנוער.

מוריניו העלה הרכב שכלל תשעה שחקני סגל בכיר, כאשר פדריקו ואלוורדה, שהצטרף לאימונים רק השבוע, נותר ביציע יחד עם אדר מיליטאו ורודריגו. המאמן בחר במערך שנראה קרוב יותר ל-4-3-3, עם אדוארדו קמאבינגה וארדה גולר במרכז השדה, פרנקו מסטנטואונו באגף הימני, גונסאלו בחוד וגברי ואלרו בצד שמאל.

"מתח" הייתה מילת המפתח

במהלך החימום ובדקות הראשונות של המשחק נשמעה שוב ושוב מהמקום שבו עמד הצוות המקצועי המילה "מתח", כשהדרישה של מוריניו ואנשיו הייתה לאינטנסיביות מקסימלית בכל פעולה. המאמן עצמו שמר על פרופיל נמוך, כמעט שלא קם מהספסל והסתפק במספר הוראות קצרות לשחקניו.

מוריניו (IMAGO)

ריאל פתחה בסערה וכבר אחרי פחות מדקה זכתה בפנדל בעקבות פריצה מצוינת של מסטנטואונו. גונסאלו ביקש לבעוט, אך ארדה גולר לקח את הכדור על דעת עצמו והחמיץ לאחר שהשוער הדף את הבעיטה. למרות השליטה של הבלאנקוס, בהמשך המחצית המשחק הפך טקטי יותר, עם מעט מצבים ושוויון מאופס בירידה להפסקה.

מי שבלט יותר מכולם היה מסטנטואונו, שהציג יכולת מרשימה עם ובלי הכדור, יזם את מרבית המהלכים המסוכנים ואף סחט את הפנדל הראשון. גם קמאבינגה וגונסאלו קיבלו מחמאות, בעוד גולר התאושש מהחמצת הפנדל והפגין ביטחון בהמשך המשחק, בעיקר במצבים הנייחים.

לאחר כ-70 דקות הוריד מוריניו את כל שחקני הקבוצה הראשונה והעניק את הבמה לשחקני האקדמיה. ההכרעה הגיעה בדקה ה-81, כשיאנייס דייק מהנקודה הלבנה בפנדל נוסף שנשרק לזכות ריאל, למרות מחאות חריפות מצד אנשי אלקורקון, וחתם את תוצאת המשחק.

המשחק עצמו התנהל בצל עשן כבד משריפות שהשתוללו באזור מדריד ואבילה, אך מה שעורר לא פחות תשומת לב הייתה החלטת המועדון להפסיק את שידור המשחק ולהוציא את אנשי התקשורת מהמגרש כבר לאחר כ-20 דקות. למרות זאת, במדריד יכולים לצאת מרוצים מהבכורה של מוריניו: הניצחון הושג, כמה מהכישרונות הצעירים הרשימו, והמאמן כבר החל להטמיע את הסגנון שהוא רוצה לראות מהקבוצה בעונה הקרובה.