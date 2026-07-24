יחסי הזכייה וההכרזה על "יום לברון": אפקט המעבר

פילדלפיה עלתה למקום ה-3 בסוכנויות ההימורים מאחורי הספרס ואוקלהומה בלבד, מושל פנסילבניה יצא בהכרזה יוצאת דופן. וגם: החמישייה שמפחידה את ה-NBA

אחרי 25 ימים של ספקולציות, דיווחים, הימורים ושמועות, לברון ג'יימס שם סוף לאחת מסאגות השוק החופשי הגדולות בתולדות ה-NBA. הכוכב בן ה-41 חתם לשנתיים בפילדלפיה, ובמהלך אחד שינה לחלוטין את תמונת הכוחות בליגה. הסיקסרס, שבמשך שבועות כלל לא נחשבו לפייבוריטים לצרפו, הצליחו להפתיע את כל הליגה. קליבלנד, מיאמי וגולדן סטייט הוזכרו כמועמדות המובילות, אך דווקא פילדלפיה הייתה זו ששכנעה את מלך הסלים של כל הזמנים לפתוח את הפרק החדש בקריירה שלו.

המשמעות הייתה מיידית. בתוך שעות זינקה פילדלפיה לצמרת רשימות המועמדות לאליפות. אם בתחילת הקיץ היא דורגה הרחק מאחור עם יחס זכייה של 60 ל-1, ובהמשך השתפרה ל-22 ל-1 לאחר הטרייד על ג'יילן בראון, הרי שעם החתמתו של לברון היחס נחתך ל-9 ל-1. כעת היא מדורגת בין שלוש המועמדות הבכירות לאליפות, כשרק סן אנטוניו ואוקלהומה סיטי מקדימות אותה אצל חלק מסוכנויות ההימורים.

גם במזרח חל שינוי דרמטי. הסיקסרס נחשבים כעת, לצד האלופה ניו יורק ניקס, למועמדים המובילים להגיע לגמר ה-NBA, כשהם עקפו את בוסטון ומיאמי בדירוגי האליפות.

לברון ג'יימס (רויטרס)

הכוכבים, הגיוס והחמישייה שמפחידה את הליגה

פילדלפיה לא הסתפקה בלברון. עוד לפני כן היא ביצעה את אחד הטריידים המפתיעים של השנים האחרונות כשהנחיתה את ג'יילן בראון מבוסטון, וכעת היא מחזיקה חמישייה שכוללת את לברון, ג'ואל אמביד, טייריס מקסי, בראון ו-וי.ג'יי אדג'קומב.

בארצות הברית כבר מגדירים אותה כאחת החמישיות המוכשרות ביותר שנבנו בשנים האחרונות, כאשר לברון צפוי לשחק בתפקיד משני יותר מזה שהורגל אליו, ולחלק את נטל ההובלה עם אמביד ומקסי.

המעבר של ג'יימס הגיע לאחר שפתח לראשונה מזה שנים את האפשרות לבחור קבוצה חדשה. אחרי שהודיע ללייקרס כי לא ישוב, הוא הפך שוב לשחקן החופשי המבוקש ביותר בליגה, למרות גילו.

באתר הרשמי של ה-NBA תיארו כיצד כמעט כל קבוצה שהאמינה שיש לה סיכוי להחתים אותו עצרה מהלכים משמעותיים והמתינה להחלטתו. גם זכייניות השידור המתינו לגלות היכן ישחק כדי לקבוע את לוח המשחקים המרכזי של העונה.

דונצ'יץ' ולברון (IMAGO)

האפשרויות היו רבות: חזרה לקליבלנד, איחוד כוחות עם סטף קרי בגולדן סטייט, קאמבק למיאמי לצד יאניס אנטטוקומפו ובאם אדבאיו, מעבר לדנבר של ניקולה יוקיץ', מינסוטה של אנתוני אדוארדס, ולבסוף גם פילדלפיה. ב-NBA ציינו כי רק שחקן במעמדו של לברון מסוגל, בגיל 41 ובעונתו ה-24 בליגה, לעצור כמעט לחלוטין את שוק ההעברות ולגרום לכל הליגה להמתין להחלטתו.

ההחלטה שהפתיעה את כולם

סוכנו של לברון, ריץ' פול, אף הפך את התהליך למסקרן עוד יותר כאשר בתוכניתו "Game Over" הציג לוח ועליו היתרונות והחסרונות של כל אחת מהמועמדות. במהלך כל התקופה פילדלפיה דורגה רק במקום הרביעי או החמישי אצל מרבית סוכנויות ההימורים, ומיאמי וקליבלנד התחלפו שוב ושוב כמובילות במרוץ. אלא שבסופו של דבר, בדיוק כפי שעשתה כשהדהימה את הליגה עם הטרייד על ג'יילן בראון, פילדלפיה הצליחה לבצע עוד מהלך שאיש כמעט לא חזה.

על פי ESPN, טייריס מקסי, אמביד ובראון היו בקשר רציף עם לברון לאורך כל התקופה ופעלו כדי לשכנע אותו להצטרף, בעוד שהקשרים האישיים בין לברון לנשיא המועדון מייק גנסי, עוד מימי התיכון באוהיו ובהמשך בקליבלנד, סייעו גם הם בקבלת ההחלטה.

גם המושל של מדינת פנסילבניה, ג'וש שפירו, לא הסתיר את ההתלהבות. זמן קצר לאחר ההודעה פרסם ברשתות החברתיות כי "מכוח הסמכות שניתנה לי כמושל פנסילבניה וכאוהד שרוף של הסיקסרס, אני מכריז על 24 ביולי כיום לברון ג'יימס".

ההכרזה של מושל פנסילבניה (צילום מסך)

מבחינת אוהדי פילדלפיה, החגיגות מובנות. הקבוצה לא זכתה באליפות מאז 1983 ולא הופיעה בגמר ה-NBA מאז 2001. כעת, עם אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, הסגל העמוק ביותר שהיה לה זה שנים והצהרת כוונות ברורה, היא מאמינה שהבצורת הארוכה יכולה סוף סוף להסתיים.

ומהצד של לברון? הוא כבר הבהיר שהבחירה לא הייתה כלכלית. "אני עדיין רוצה להתחרות, להקריב ולעבוד בשביל עוד אליפות", כתב. עכשיו נותר לראות האם ההחלטה האחרונה בקריירה שלו תהפוך גם לאחת הגדולות ביותר.