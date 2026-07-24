אלי אוחנה שבר שתיקה: האם הוא יחבור לנתניהו?

כוכב בית"ר לשעבר על האפשרות שיצטרף לפוליטיקה: "התחום בוער בי כבר שנים, אני רוצה, אבל לא בכל מחיר". וגם: ממי קיבל את הפנייה ומה חושבת אשתו?

על רקע הדיווחים כי שמו נשקל להצטרפות לליכוד לקראת הבחירות, כדורגלן העבר ומגיש הטלוויזיה אלי אוחנה לא סוגר את הדלת בפני כניסה לפוליטיקה. בראיון בקשת 12 הוא מבהיר כי טרם קיבל פנייה רשמית מראש הממשלה בנימין נתניהו, אך מודה כי התחום "בוער" בו כבר שנים, מדגיש שלמד מהניסיון הקודם עם נפתלי בנט שלא למהר לקבל החלטות, ומבהיר כי אם תגיע הצעה, ישקול אותה בכובד ראש. גם אשתו עדי, לדבריו, חצויה לגבי האפשרות, אך תתמוך בו אם יחליט ללכת על המהלך.

לשאלה המתבקשת, אתה רץ או לא רוצה ליכוד?

”נתניהו לא פנה אליי, מי שפנה זה עמית סגל. אף אחד לא פנה אליי רשמית. בשבועות האחרונים התקשרו אנשים שאני לא ממש מכיר. כשעמית סגל התקשר אמרתי לו את האמת, שלא דיברו איתי אז אין לי מה להתייחס לזה עדיין”.

אתה רוצה?

”צריכה להיות פנייה, אם תהיה פנייה אשמיע מה יש לי לומר. הייתי במפלגה של בנט בבית היהודי, זה לא הסתייע, לא התאים לי וגם לא התאים לו והבנתי שזה לא המקום שני. העניין הפוליטי בוער בי שנים, אני אולי מאוד רוצה את זה, אבל לא בכל מחיר”.

אלי אוחנה (אורן בן חקון)

אתה תרוץ כי אם לא היית מחכה היית אומר כאן ועכשיו שחבל לפנות. אתה מחכה להצעה רשמית.

”אני מספיק מבוגר, עברתי דבר או שניים בחיים, גם עם מה שקרה עם בנט למדתי הרבה”.

מה למדת?

”לא מאוד מהר להגיד כן, אחרי יומיים התפטרתי ממקומות, הייתי בדרך לפוליטיקה ושאר הדברים לא הסתדרו. למדתי לשמוע ולהשמיע קודם כל, זה לא כן ולא. זה תחום שמאוד מעניין אותי ושאני אוהב אותו, צריך לשמוע מה מציעים ואם יציעו”.

עד איזה מקום?

”חשוב לשמוע מה הלאה, צריך להקשיב, לשמוע ולהחליט. נכון לעכשיו, במלוא הכנות, לא פנו אליי. פנו אנשים שכבר פונים במשך שנים. כשעמית התקשר הבנתי שזה רציני, כשאחרים התקשרו לא לקחתי ברצינות”.

אלי ועדי אוחנה (חגי מיכאלי)

“זה בוער בי ומעניין אותי”

תשקול בחיוב אם נתניהו יצלצל?

”זה מעניין אותי, זה בוער בי, אם זה יקרה בסוף אני לא יודע. למדתי לספור עד 10 לפני שעונים כן או לא ואמשיך בדרך הזאת”.

אז ומתמיד זה בער בך, איזה תפקיד היית רוצה?

”זה לא משהו שעכשיו נולד ושהשם שלי עכשיו עלה. זה דבר שאני חושב עליו ומתעניין בו, עכשיו הראיתם סינק מלפני 27 שנים. העניין קיים בי, אם נהיה ברשימה לא נהיה באופוזיציה”.

מה עדי אומרת?

”היא מאוד חצויה, מצד אחד היא רוצה את מה שאני רוצה ושאגשים את עצמי ואעשה דברים שאני מאמין בהם ורוצה לעשות, מצד שני אני יודע שהיא חצויה. אם יוחלט בסוף שכן היא תתמוך”.