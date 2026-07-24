ה-NBA בהלם: התגובות למעבר המפתיע של לברון

הבחירה של הכוכב בפילדלפיה מסעירה את עולם הכדורסל: "אף אחד לא ראה את זה מגיע". שחקני הסיקסרס נרגשים, מקסי העלה סטורי משעשע וגם בראון בציפייה

המעבר של לברון ג'יימס לפילדלפיה ממשיך להסעיר את עולם הכדורסל. זמן קצר לאחר שהכוכב הגדול בתולדות ה-NBA מבחינת כמות הנקודות הודיע כי חתם לשנתיים בפילדלפיה, החלו לזרום תגובות מכל רחבי הליגה, משחקנים, פרשנים, כלי תקשורת ואנשי מקצוע, כשבמילה אחת אפשר לסכם את התחושות: הלם.

על פי ESPN, לברון חתם על חוזה לשנתיים בשווי שמונה מיליון דולר, הכולל אופציית שחקן, ויפתח את עונתו ה-24 בליגה, שיא חדש בתולדות ה-NBA. בהודעתו כתב כי הוא מאמין שיוכל להפוך את פילדלפיה לקבוצת אליפות וכינה את ההחלטה "האחרונה" בקריירה שלו.

במקביל, ברשת SiriusXM NBA Radio הוקדשו שעות שידור מיוחדות לניתוח אחת העסקאות הגדולות בתולדות הליגה, כאשר הפרשנים דנו בהשפעתו של לברון על הסיקסרס, על מאבקי הצמרת במזרח ועל מאזן הכוחות ב-NBA כולו.

"אף אחד לא ראה את זה מגיע"

בארצות הברית ציינו כי עד לרגע ההכרזה פילדלפיה כלל לא נחשבה לפייבוריטית במרוץ אחרי לברון. קליבלנד, מיאמי, גולדן סטייט ואפילו מינסוטה הוזכרו כמועמדות מובילות יותר, ולכן הבחירה בסיקסרס הפתיעה גם גורמים בכירים ברחבי הליגה.

לברון ג'יימס (IMAGO)

גם העובדה שלברון ויתר על עשרות מיליוני דולרים כדי להצטרף לפילדלפיה עוררה עניין רב. אחרי שהרוויח יותר מ-52 מיליון דולר בעונתו האחרונה בלייקרס, הוא בחר לחתום על חוזה מינימלי כמעט ביחס למעמדו, מהלך שנתפס כהצהרה ברורה: הזכייה באליפות חשובה לו יותר מכל שיקול כלכלי.

מי שהגיב מיד היה ג'יילן בראון, שהצטרף בעצמו לפילדלפיה מוקדם יותר הקיץ. הכוכב הסתפק בפוסט קצר ברשתות החברתיות וכתב: "#תזרקו_את_הכדור_למעלה", מסר שהתקבל כהבעת התלהבות לקראת שיתוף הפעולה עם אחד השחקנים הגדולים אי פעם.

טייריס מקסי התקשה הרבה יותר להסתיר את ההתרגשות. כוכב הסיקסרס העלה סטורי לאינסטגרם שבו השווה בצחוק את יכולות הגיוס שלו לאלו של מאמנו לשעבר ג'ון קליפארי, ברמז לכך שהיה בין השחקנים שניסו לשכנע את לברון להגיע לפילדלפיה.

טייריס מקסי (רויטרס)

פילדלפיה הפכה למועמדת בכירה לאליפות

ההחתמה של לברון משלימה קיץ יוצא דופן עבור הסיקסרס. לאחר צירופו של ג'יילן בראון, פילדלפיה מחזיקה כעת גרעין נוצץ הכולל את לברון, בראון, מקסי, ג'ואל אמביד ו-וי.ג'יי אדג'קומב – חמישייה שרבים בארצות הברית כבר מגדירים כאחת החזקות בליגה.

בכלי התקשורת בארה"ב העריכו כי הסיקסרס הפכו בן רגע לאחת המועמדות המובילות לצאת מהמזרח ולהיאבק על אליפות ה-NBA, כשנוכחותו של לברון מוסיפה לקבוצה ניסיון עצום, מנהיגות ויכולת הכרעה במעמדים הגדולים ביותר.

עוד לפני שדרך על הפרקט במדים החדשים, לברון כבר הצליח לעשות את מה שעשה לאורך יותר משני עשורים בקריירה, להפוך למוקד השיחה המרכזי בעולם הכדורסל ולהזכיר שכל החלטה שלו ממשיכה לטלטל את ה-NBA.