מגיע עם 1.7 מיליארד דולר: האימפריה של לברון

הרווחים לאורך הקריירה נחשפים: יותר ממיליארד דולר מחוץ למגרש עבור הכוכב הוותיק שיפתח את עונתו ה-24 בליגה, וכ-550 מיליון ממשכורות. כל המספרים

המעבר של לברון ג'יימס לפילדלפיה 76' מסמל לא רק את תחילתו של פרק חדש בקריירה האגדית שלו, אלא גם את המשך דרכו של אחד הספורטאים העשירים והמשפיעים בעולם. הכוכב בן ה-41, שחתם על חוזה לשנתיים בשווי שמונה מיליון דולר עם אופציית יציאה, מגיע לפילדלפיה כשהוא כבר צבר לאורך הקריירה הכנסות מוערכות של כ-1.7 מיליארד דולר.

לברון, שיפתח את עונתו ה-24 ב-NBA, שיא חדש בתולדות הליגה, הסביר לאחר החתימה: "אני מאמין שאני יכול לעזור לפילדלפיה להפוך לקבוצת אליפות, ואני נרגש להעניק אנרגיה לקהל אוהדים חדש ולהתחיל את המסע המדהים הזה בפעם האחרונה".

יותר ממיליארד דולר מחוץ למגרש

לפי ההערכות, מתוך 1.7 מיליארד הדולרים שהכניס מאז הפך למקצוען ב-2003, כ-550 מיליון דולר הגיעו ממשכורותיו כשחקן NBA, בעוד שכ-1.15 מיליארד דולר הגיעו מעסקאות חסות, רישוי, מרצ'נדייז, השקעות ועסקי המדיה שלו.

לברון ג'יימס (רויטרס)

רק בעונת 2025/26 הכניס ג'יימס כ-132.6 מיליון דולר, מהם כ-80 מיליון דולר הגיעו מפעילותו העסקית מחוץ למגרש. הוא גם חזר להיות שחקן ה-NBA בעל ההכנסות הגבוהות ביותר, לאחר שסטף קרי הקדים אותו בשנים האחרונות בעקבות חוזה החסות החדש שלו עם אנדר ארמור.

בסך הכל מדורג לברון במקום הרביעי בכל הזמנים בין הספורטאים בעלי ההכנסות הגבוהות ביותר, לאחר התאמה לאינפלציה, כאשר רק מייקל ג'ורדן, טייגר וודס וכריסטיאנו רונאלדו נמצאים לפניו.

עסקת הענק עם נייקי וההשקעות שהפכו לאימפריה

אחת העסקאות החשובות ביותר בקריירה של ג'יימס נחתמה עוד לפני ששיחק משחק אחד ב-NBA. נייקי העניקה לו חוזה של יותר מ-100 מיליון דולר כבר עם כניסתו לליגה, ובהמשך הוא חתם על שני חוזים נוספים, כשהאחרון שבהם, שנחתם ב-2015, הוא חוזה לכל החיים שלפי מקורביו צפוי להכניס לו לפחות מיליארד דולר.

לברון ג'יימס (רויטרס)

מלבד נייקי, לברון שיתף פעולה לאורך השנים עם מותגים גדולים כמו קוקה-קולה ו-Upper Deck, אך במקביל השקיע בעשרות מיזמים עסקיים שהגדילו משמעותית את הונו.

ב-2011 רכש באמצעות שותפות עם Fenway Sports Group אחזקה בליברפול, כאשר שווי המועדון צמח מאז מכ-550 מיליון דולר לכ-5.74 מיליארד דולר. בהמשך המיר את מניותיו בליברפול לאחזקה בקבוצת Fenway Sports Group, המחזיקה גם בבוסטון רד סוקס, קבוצת המרוצים RFK Racing ומיזמי ספורט נוספים.

חברת המדיה ששווה מאות מיליונים

אחד הנכסים המרכזיים של ג'יימס הוא חברת SpringHill, הכוללת את חברת ההפקות SpringHill Entertainment ואת פלטפורמת המדיה Uninterrupted. בשנת 2021 נמכרה אחזקת מיעוט בחברה לפי שווי של 725 מיליון דולר, ובשנה שעברה השלימה SpringHill מיזוג עם חברת Fulwell 73, מהלך שחיזק עוד יותר את מעמדה בתעשיית הבידור.

למרות האימפריה העסקית שבנה והונו העצום, ג'יימס הבהיר כי המעבר לפילדלפיה אינו נובע משיקולים כלכליים. "אני לא עושה את זה בשביל הכסף", כתב לאחר החתימה. "אני עדיין רוצה להתחרות, לעבוד קשה ולהילחם על אליפות נוספת". כעת, כשהוא פותח את הפרק האחרון בקריירה המפוארת שלו, המטרה ברורה: להוביל את הסיקסרס לאליפות ראשונה מאז 1983 ולהוסיף טבעת חמישית לארון התארים האישי שלו.