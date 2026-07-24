היסטוריה: פוגצ'אר שבר שיא בפסגת האלפ דואז

הרוכב הסלובני הנפלא ניצח בקטע ה-19 ומתקרב לזכייה נוספת בטור דה פראנס, כאשר הוא קבע זמן שיא מרהיב על ההר מאז 1995 וניפץ את שיאו של פנטאני

יום היסטורי בענף האופניים, כאשר בדרכו הבטוחה לזכייה חמישית בטור דה פראנס, טאדיי פוגצ'אר ניפץ היום (שישי) את השיא המיתולוגי על פסגת האלפ דואז, ניצח בקטע ה-19 ויכול להתחיל לחשוב על השמפניה ביום ראשון הקרוב בשדרות השאנז אליזה בפריז.

לובש החולצה הצהובה קבע זמן של 35 דקות ו-25 שניות בעלייה האחרונה של השלב (13.1 ק"מ, 8.1 אחוזי שיפוע בממוצע) ושבר ביותר מדקה את השיא הקודם על האלפ דואז שהיה שייך למרקו פנטאני מ-1995. לני מרטינס וריצ'רד קרפאס, שהיו חלק מקבוצת בריחה ולא ויתרו עד למטרים האחרונים, סיימו במקומות 2 ו-3.



המדורג שני בדירוג הכללי רמקו אבנפול שמר על המקום השני הכללי ולקח 12 שניות לאיסק דל טורו המדורג שלישי, כשסיים במקום השישי בשלב בן 128 הק"מ (מגאפ לאלפ דואז) בזמן של 2:40 דקות אחרי פוגצ'אר. פול סייקסס הצרפתי הצעיר הגיע 4 שניות אחרי דל טורו ועדיין יכול לסיים על הפודיום בסיום הטור.



פוגצ'אר מוביל את הטור בפער עצום של 7 דקות ו-11 שניות על פני אבנפול ו-9:42 על פני חברו לקבוצה דל טורו, שבעצמו מוביל ב-24 שניות יתרון על סייקסס בקרב על החולצה הלבנה של הטור. מרטינס עלה למקום החמישי הכללי מרחק 13 דקות מהפנומן הסלובני ואילו חואן איוסו הדרדר למקום השביעי אחרי עוד יום מאכזב בהרים.



כאשר נותרו עוד 2 ימי מרוץ ורק אחד מהם בהרים הגבוהים (מחר הרוכבים שוב יטפסו לאלפ דואז), רק משהו יוצא דופן ימנע מפוגצ'אר להגיע ביום ראשון לפריז עם החולצה הצהובה. לרוכב של UAE יש כבר חמישה ניצחונות בכיס בטור 2026 והוא ינסה, אם יש לו עוד כוחות, לעשות דאבל על האלפ דואז גם בשבת.