משנה את המזרח: משמעויות המעבר של לברון

חמישייה שמפחידה את הליגה, והאם תהיה אליפות ראשונה מאז 1983? ג'יימס בחר בסיקסרס ולא מגיע כדי להציל, אלא כדי להשלים. מאחורי הקלעים לחתימה

אחרי יותר משלושה שבועות של ספקולציות, שמועות והימורים, אחת ההחלטות הדרמטיות של קיץ ה-NBA הפכה לרשמית. לברון ג'יימס חתם בפילדלפיה על חוזה לשנתיים בשווי שמונה מיליון דולר, הכולל אופציית יציאה של השחקן, ובכך סיים את הפרק שלו בלוס אנג'לס לייקרס אחרי שמונה עונות.

עבור פילדלפיה מדובר בהרבה יותר מצירופו של אחד השחקנים הגדולים בכל הזמנים. זהו מסר ברור לכל הליגה: הסיקסרס הולכים על כל הקופה בניסיון לזכות באליפות ראשונה מאז 1983 ולסיים בצורת של 43 שנים ללא טבעת.

חמישייה שמפחידה את כל הליגה

לברון מצטרף לסגל נוצץ במיוחד שכולל את ג'ואל אמביד, טייריס מקסי, ג'יילן בראון ו-וי.ג'יי אדג'קומב. על הנייר, מדובר באחת החמישיות האיכותיות ביותר שנבנו בשנים האחרונות ב-NBA, כזו שמשלבת כוח, ניסיון, אתלטיות, קליעה ויצירת מצבי התקפה כמעט מכל עמדה.

אמביד (רויטרס)

למרות גילו, 41, כשהוא יחגוג 42 בדצמבר, ג'יימס ממשיך להציג יכולת גבוהה במיוחד. בעונה שעברה נבחר בפעם ה-22 למשחק האולסטאר והעמיד ממוצעים של 20.9 נקודות, 7.2 אסיסטים ו-6.1 ריבאונדים ב-60 משחקים.

הפעם, בניגוד לשנים האחרונות, הוא לא צפוי להיות האיש שעליו הכול יקום וייפול. בפילדלפיה הוא יוכל להוריד מעט מהעומס, לשחק יותר כפורוורד, לנהל את המשחק לצד מקסי ולהתרכז בקבלת ההחלטות, בהגנה וברגעי ההכרעה – בדיוק התפקיד שמתאים לשלב הנוכחי בקריירה שלו.

לברון לא מגיע להציל, הוא מגיע להשלים

היתרון הגדול ביותר של פילדלפיה הוא שלברון כבר לא צריך לסחוב קבוצה לבדו. אמביד הוא עדיין הכוכב המרכזי בצבע, מקסי התפתח לאחד הרכזים הטובים בליגה, ג'יילן בראון מעניק סקורינג והגנה ברמה הגבוהה ביותר, ואדג'קומב נחשב לאחד הכישרונות המבטיחים ב-NBA.

ג'ואל אמביד וג'יילן בראון (רויטרס)

המשמעות היא שבלילות מסוימים ג'יימס עדיין יכול להתפוצץ עם 30 נקודות, אך ברוב המשחקים הוא יהיה האיש שמחבר את כל החלקים, יוצר מצבים לאחרים ומעניק יציבות וניסיון ברגעים החשובים. בנוסף, פילדלפיה מקבלת בדיוק את מה שהיה חסר לה בעמדת הפאוור פורוורד, גודל, ריבאונד, חוכמת משחק ויכולת להוביל כדור, מה שיאפשר למאמן ניק נרס לבנות רוטציות מגוונות הרבה יותר.

הכול עדיין מתחיל ונגמר באמביד

למרות ההחתמה הנוצצת, בפילדלפיה יודעים שהמפתח לעונה עדיין יהיה מצבו הבריאותי של ג'ואל אמביד. בשלוש העונות האחרונות הסנטר שיחק רק 96 משחקי עונה סדירה. אמנם בפלייאוף האחרון הוא חזר מניתוח חירום בתוספתן והוביל קאמבק מרשים מול בוסטון, אך כבר בסדרה מול הניקס שוב התקשה מבחינה פיזית, החמיץ משחק והסיקסרס הודחו. גם עם לברון בסגל, אם אמביד לא יהיה בריא בחודש מאי, יהיה קשה מאוד להגיע עד הסוף.

קיץ אחד ששינה הכל

מאחורי המהפכה עומד נשיא המועדון החדש, מייק גנסי, שנכנס לתפקיד רק בחודש מאי, וכבר הספיק לשנות לחלוטין את פני הקבוצה. המהלך ששינה את התמונה היה הטרייד הענק עם בוסטון, במסגרתו הגיע ג'יילן בראון, בעוד פול ג'ורג' ובחירות דראפט עברו לסלטיקס. לדברי ריץ' פול, סוכנו של לברון, "הטרייד על בראון שינה הכל" מבחינת האפשרות שפילדלפיה תהפוך ליעד אטרקטיבי עבור הכוכב.

לברון ג'יימס (רויטרס)

מלבד זאת צירפה הקבוצה גם את דין ווייד, אנפרני סימונס, לאבארון פילון ג'וניור, אריאל הוקפורטי, קיילב לאב וריאן רופרט, ובנתה סגל עמוק משמעותית מזה שהיה לה בעונה שעברה.

הקשרים שהובילו להחלטה

הדרך של לברון לפילדלפיה לא התחילה רק בקיץ הנוכחי. לגנסי ולכוכב הוותיק יש היכרות עוד מתקופת התיכון באוהיו, ובהמשך עבד גנסי גם בהנהלת קליבלנד במהלך הקדנציה השנייה של לברון, שבסיומה הגיע התואר ההיסטורי ב-2016. גם טייריס מקסי, שמיוצג כמו לברון על ידי סוכנות Klutch Sports, היה מהפעילים ביותר בניסיון לשכנע אותו להגיע, יחד עם אמביד ובראון, שניהלו איתו שיחות לאורך כל תקופת השוק החופשי.

טייריס מקסי (רויטרס)

פילדלפיה ניסתה לצרף את לברון כבר בעבר, אך אז הפסידה ללייקרס. הפעם, אחרי שינוי משמעותי בסגל ובהנהלה, היא הצליחה להשלים את המהלך הגדול ביותר של הקיץ.

המטרה ברורה: אליפות מספר חמש

מבחינת לברון, מדובר בקבוצה הרביעית בלבד בקריירה, אחרי קליבלנד, מיאמי ולוס אנג'לס לייקרס. המטרה ברורה, לזכות באליפות חמישית לפני הפרישה. אם יצליח להוביל את פילדלפיה לטבעת, הוא לא רק יוסיף עוד פרק לאחת הקריירות הגדולות בתולדות הכדורסל, אלא גם יסיים בצורת של יותר מארבעה עשורים עבור אחד המועדונים המפוארים ב-NBA.

עבור הסיקסרס, ההחתמה הזו היא הצהרת כוונות. עבור לברון, זו ההזדמנות האחרונה להילחם על אליפות. ועבור כל הליגה, המרוץ לכתר קיבל מועמדת חדשה ומפחידה במיוחד.