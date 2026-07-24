לברון יצטרף לפילדלפיה: אני עדיין אוהב את המשחק

הכוכב הוותיק עובר לסיקסרס בחוזה לשנתיים בשווי 8 מיליון דולר, והסביר את הבחירה: "אני לא משחק בשביל הכסף, אני משחק כדי לזכות שוב באליפות"

אחד המעברים הגדולים בתולדות ה-NBA הפך לרשמי: לברון ג'יימס חתם בפילדלפיה על חוזה לשנתיים בשווי שמונה מיליון דולר, הכולל אופציית יציאה של השחקן לאחר העונה הראשונה. על פי ESPN, את הפרטים אישרו סוכנות Klutch Sports והמנכ"ל ריץ' פול.

לאחר החתימה פרסם ג'יימס הצהרה ארוכה, שבה חשף כי היה משוכנע שהמשחק האחרון שלו בעונה החולפת יהיה גם האחרון בקריירה, אך בסופו של דבר החליט להמשיך לעונה נוספת.

"אני לא משחק בשביל הכסף, אני משחק כדי לזכות שוב באליפות"

"חשבתי שסיימתי כשהעונה הסתיימה", כתב ג'יימס. "לא הייתי מוכן להודיע על כך, וידעתי שאני צריך זמן כדי באמת להחליט, אבל הייתי די בטוח שכבר שיחקתי את המשחק האחרון שלי. הייתי כן במסיבת העיתונאים האחרונה כשאמרתי שאני צריך להסתכל על עצמי ולבדוק אם אני עדיין אוהב את המשחק הזה. אני עדיין באמת אוהב את המשחק הזה, ויש לי עוד הרבה מה לתת".

לברון ג'יימס (רויטרס)

הכוכב הוסיף כי התקופה האחרונה העניקה לו הזדמנות נדירה לעצור ולחשוב: "השבועות האחרונים היו מיוחדים מאוד. אף פעם לא הייתה לי האפשרות פשוט לא לדעת מה הדבר הבא ולעצור כדי לחשוב באמת. היו לי חודשים מדהימים עם כל האנשים שאני אוהב, בניסיון להבין הכול".

בהמשך הסביר מה עמד מאחורי ההחלטה להמשיך לשחק: "זו ההחלטה האחרונה שלי. אני לא עושה את זה בשביל הכסף. אני לא עושה את זה בשביל המשפחה. שאלתי את עצמי בשביל מה אני באמת משחק בשלב הזה של הקריירה".

לדבריו, התשובה הייתה ברורה: "אני עדיין רוצה להקריב. אני עדיין רוצה לעבוד קשה. אני עדיין רוצה להתאמץ. אני עדיין רוצה להתחרות, לנצח ולהרגיש שוב את התחושה של זכייה באליפות".

ג'יימס גם הסביר מדוע בחר דווקא בפילדלפיה: "אני מאמין שאני יכול לעזור לפילדלפיה 76' להפוך לקבוצת אליפות, ואני נרגש להעניק אנרגיה לקהל אוהדים חדש ולהתחיל את המסע המדהים הזה – בפעם האחרונה".

את דבריו סיים במסר למועדונים שבהם שיחק לאורך הקריירה: "תודה ללוס אנג'לס. מיאמי – תמיד תהיה בלב שלי. וצפון-מזרח אוהיו תמיד יהיה הבית".