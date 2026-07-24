"מסי החליט שהגמר מול ספרד יהיה משחקו האחרון"

קשר ארגנטינה לאנדרו פארדס חשף: "אני חושב שליאו קיבל את ההחלטה. לא רצינו שזה יגיע, הלוואי שימשיך לשחק. מה שיגרום לו לאושר ישמח גם אותנו"

לאחר החזרה לארגנטינה וסיום מסע המונדיאל, הקשר לאנדרו פארדס התייחס לראשונה לעתידו של ליאו מסי בנבחרת, כשהודה כי להערכתו הקפטן כבר קיבל החלטה לפרוש מהמדים הלאומיים לאחר גמר מונדיאל 2026 מול ספרד. פארדס, שחזר לשורות בוקה ג'וניורס ואף בישל את שער הניצחון ב-0:1 על או'היגינס בגביע סודאמריקנה, שוחח עם DSports והתייחס לתקופה החדשה שממתינה לאלביסלסטה אחרי סיום דור הזהב.

כבר אתמול הודיע ניקולאס אוטמנדי באופן רשמי על פרישתו מהנבחרת. הבלם בן ה-38 כתב ברשתות החברתיות כי מדובר ב"מילים הקשות ביותר בקריירה", והסביר שהגשים את חלום ילדותו כשייצג את ארגנטינה ותמיד נתן הכול עבור החולצה הלאומית.

גם עתידו של המאמן ליונל סקאלוני נותר לוט בערפל. לאחר ההפסד בגמר הוא התקשה לעצור את הדמעות ואמר שיכבד את חוזהו עד דצמבר, אך דבריו והאופן שבו נאמרו הובילו להערכות כי לא ימשיך לקדנציה נוספת, אם כי טרם קיבל החלטה סופית.

בפעם השנייה בתולדותיה: ספרד אלופת העולם!

"לא רצינו שהמשחק האחרון של ליאו יגיע"

פארדס עצמו הודה שגם הוא שוקל את המשך דרכו בנבחרת. "רבים מאיתנו צריכים לשאול את עצמם אם נמשיך או לא. זה היה תהליך מדהים, אבל יהיה קשה מאוד לשמור על הרמה הזו ועל החיבור שהיה בקבוצה. צריך לחשוב, לסכם את הכול ולדבר עם המאמן. כרגע אני לא יודע אם אמשיך", אמר הקשר בן ה-32.

עם זאת, הנושא שמעסיק יותר מכל את אוהדי ארגנטינה הוא עתידו של ליאו מסי. לאורך כל המונדיאל היו לא מעט רמזים לכך שמדובר בטורניר האחרון של הכוכב בן ה-39. שחקני הנבחרת שרו במהלך הטורניר את השיר "הכוכב הרביעי", שבו הופיעה השורה על הזכייה עבור איי פוקלנד, דייגו מראדונה ו"האחרון של ליאו".

גם לאוטרו מרטינס אמר לאחר הניצחון על מצרים כי הנבחרת רוצה לזכות "כי זה המונדיאל האחרון שלו וכי הוא הקפטן שלנו", בעוד ג'וליאנו סימאונה, שפרץ בבכי לאחר חצי הגמר מול אנגליה, אמר: "לא נשאר לנו אלא לתת הכול ולרוץ בשבילו". כעת, כשהרגשות מעט נרגעו לאחר סיום הטורניר, פארדס סיפק את האמירה הברורה ביותר עד כה. "זה כואב, כי אמרנו לאורך כל המונדיאל שלא רצינו שהמשחק האחרון של ליאו יגיע. אני חושב שהוא כבר קיבל את ההחלטה שזה יהיה המשחק האחרון שלו בנבחרת", אמר.

פארדס תוקף את גאבי (IMAGO)

לצד זאת, הוא הביע תקווה שהסיפור עדיין לא הסתיים: "הלוואי שלא. הלוואי שהוא ימשיך לשחק. זו תהיה ההחלטה שלו בלבד, וכל מה שיגרום לו אושר ישמח גם אותנו. אנחנו רק יכולים לקוות".

ארגנטינה ניצבת כעת בפני סיומה של אחת התקופות המפוארות בתולדותיה, כאשר בשבועות הקרובים צפויות להתקבל החלטות של מספר שחקני מפתח לגבי עתידם. מעל כולן מרחפת השאלה הגדולה, האם ליאו מסי אכן סיים את דרכו בנבחרת, או שבסופו של דבר יחליט להמשיך ללבוש את מדי האלביסלסטה.