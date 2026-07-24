הכישרון הישראלי דייויד מוזס בדרך למעבר למכללות

הפורוורד סנטר בן ה-18 (2.10 מטרים) שכיכב בנוער של רמת השרון נמצא בדרך לאוניברסיטת פלורידה אטלנטיק לאחר עונה בה אף קודם לקבוצת הבוגרים

עושה את דרכו לארצות הברית. ייתכן ששמו של דייויד מוזס עדיין לא מוכר לכל חובב כדורסל בישראל, אך בתקופה האחרונה הוא מסומן כאחד הכישרונות המסקרנים ביותר בכדורסל המקומי ונחשב לאחד משחקני העתיד הבולטים של הענף.

הפורוורד/סנטר בן ה-18 (2.10 מטר) הציג עונה נהדרת בליגת העל לנוער במדי רמת השרון, וכעת הוא נמצא בדרכו לאוניברסיטת פלורידה אטלנטיק. ב-18 הופעות הוא רשם ממוצעים מרשימים של 24.1 נקודות ו-11.4 ריבאונדים למשחק, תוך שהוא קולע ב-62.6% לשתי נקודות ובאחוז יוצא דופן של 40.4% מחוץ לקשת.

בדרך לארצות הברית?

היכולת הגבוהה שלו לא נעלמה מעיני אנשי המועדון, והוא קודם לקבוצה הבוגרת של רמת השרון בליגה הלאומית. למרות גילו הצעיר, מוזס השתלב ברוטציה של הקבוצה במהלך המאבק על הכרטיס לפלייאוף, כשהעמיד ממוצעים של 9.5 נקודות ו-4.7 ריבאונדים ב-16.5 דקות לערב, עם 60.3% מהשדה, והוכיח שהוא מסוגל להתמודד גם מול שחקנים ותיקים ומנוסים.

ככל שהעונה התקדמה, גם מעמדו בקבוצה התחזק. בארבעת משחקי הליגה האחרונים הוא כבר הפך לאחד השחקנים המרכזיים של גיא קנטור, עם ממוצעים של 14.3 נקודות ו-7.5 ריבאונדים ב-20.5 דקות למשחק. את שיאו סיפק בפתיחת סדרת הפלייאוף מול נהריה, אז רשם דאבל דאבל מרשים של 21 נקודות ו-13 ריבאונדים.