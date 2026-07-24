קאנגווה: מודה לאוהדי פנאתינייקוס, אתן את המיטב

קשר הפועל ב"ש שסגר במועדון היווני ויחתום ל-4 שנים התראיין ל-'SDNA': "נרגש לעבור לקבוצה גדולה, קיבלתי מילים חמות ואנסה להחזיר על האמון בי"

קינגס קאנגווה העניק את הראיון הראשון שלו לתקשורת היוונית לקראת המעבר לפנאתינייקוס, כאשר שוחח עם SDNA והביע את התרגשותו מהחתימה הצפויה במועדון. הקשר הזמבי בן ה-27 צפוי להשלים את המעבר לאחר משחק הגומלין של הפועל באר שבע מול ויקינגור במוקדמות ליגת האלופות, ולאחר מכן ימריא לאתונה כדי לעבור בדיקות רפואיות ולחתום על חוזה לארבע שנים.

פנאתינייקוס השקיעה כארבעה מיליון אירו כדי לצרף את מי שנחשב לאחד השחקנים הטובים בליגת העל בעונה החולפת, לאחר שהקדימה קבוצות נוספות שהתעניינו בו, ביניהן א.א.ק אתונה.

"אתן את המיטב כדי להחזיר לאוהדים על האמון"

בראיון הראשון שלו לאחר השלמת העסקה, קאנגווה לא הסתיר את ההתרגשות. "אני מאוד שמח ונרגש מהמעבר שלי לקבוצה גדולה כמו פנאתינייקוס", אמר. "אני כבר לא יכול לחכות לפגוש את החברים החדשים שלי לקבוצה ולהתחיל לשחק עבור המועדון".

קינגס קאנגווה חוגג (רדאד ג'בארה)

הקשר גם פנה ישירות לאוהדי פנאתינייקוס, שכבר קיבלו אותו בהתלהבות ברשתות החברתיות: "אני רוצה להודות לאוהדי פנאתינייקוס על כל המילים החמות שהם אומרים עליי", אמר. "אני רוצה להגיד להם שאתן את המיטב שלי כדי להחזיר להם על האמון שהם נותנים בי".

קאנגווה צפוי לנחות באתונה ביום שישי הבא, לאחר שישלים את משחקו האחרון במדי הפועל באר שבע, ואז יעבור את הבדיקות הרפואיות ויחתום באופן רשמי על חוזהו בפנאתינייקוס עד קיץ 2030.