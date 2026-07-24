מארסקה הוצג בסיטי: כל מאמן היה רוצה את רודרי

המאמן החדש הוצג ודיבר על הקשר הספרדי: "לא מודאג מספקולציות, רודרי יעבור ניתוח ואז יחזור אלינו". על פפ: "זכות גדולה להחליף אותו, שמח שנבחרתי"

עידן חדש החל במנצ'סטר סיטי עם הצגתו הרשמית של אנצו מארסקה כמאמן הקבוצה. האיטלקי, שנכנס לנעליו של פפ גווארדיולה לאחר סיום תקופתו במועדון, התייחס במסיבת העיתונאים הראשונה שלו למספר נושאים מרכזיים, ובראשם עתידו של רודרי, שממשיך להיות מקושר למעבר אפשרי לריאל מדריד.

מארסקה נשאל על הדיווחים סביב הקשר הספרדי, שזכה בכדור הזהב של מונדיאל 2026, והבהיר כי אינו מתרגש מהשמועות. "קודם כל, סביב שחקנים גדולים תמיד יהיו ספקולציות, כך שאני לא מודאג מזה", אמר. "זה נורמלי, במיוחד אחרי שספרד זכתה בגביע העולם והוא אחד השחקנים הטובים בעולם. אני חושב שכל מאמן היה רוצה את רודרי בקבוצה שלו, כי הוא שחקן ברמה הגבוהה ביותר".

"רודרי יעבור ניתוח, ינוח ואז יחזור אלינו"

המאמן החדש גם חשף עדכון חשוב בנוגע למצבו הרפואי של הקשר. לדבריו, רודרי יעבור ביום שני הקרוב ניתוח בגב, ולאחר מכן ייצא לתקופת מנוחה לפני שישוב למועדון.

אנצו מארסקה (IMAGO)

"הוא יעבור ניתוח בגלל בעיה בגב ביום שני. אחר כך הוא צריך חופשה, הוא צריך לנוח, להתאושש, ואז יחזור אלינו", אמר מארסקה, במה שנראה גם כמסר מרגיע בנוגע לעתידו של הספרדי, חרף השמועות סביב מעבר אפשרי לריאל מדריד.

בהמשך התייחס מארסקה גם לאתגר הגדול שניצב בפניו – החלפתו של פפ גווארדיולה, שהוביל את סיטי במשך שנים ארוכות. "אני מרגיש כאן בבית. התחושות שלי מהיום הראשון היו נהדרות ואני מאושר. זו זכות גדולה להחליף את פפ, והעובדה שהמועדון בחר בי היא כבוד עצום עבורי", אמר.

האיטלקי לא חסך במחמאות מקודמו על הקווים: "אני מחשיב את פפ למאמן הטוב בעולם ב-20 או 25 השנים האחרונות. זה אתגר גדול, אבל גם פריבילגיה. כשאתה מגיע אחרי מאמנים שנשארו שנים רבות באותו מועדון, כמו סר אלכס פרגוסון או ארסן ונגר, ברור שמדובר במשימה לא פשוטה".