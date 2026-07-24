חדש בקריה: דיוויד גרין חתם בקרית אתא

הפורוורד מגיע לתחנה ראשונה לאחר שרשם מספר עונות בליגת המכללות בארה"ב. המאמן אלדד בנטוב: " שחקן מאוד מגוון, עם סט יכולות רחב שיעזור לנו"

עירוני קרית אתא הודיעה היום (שישי) על החתמת הפורוורד דיוויד גרין. גרין (24, 2.01 מ׳) מגיע לאחר עונה מצוינת במדי אוניברסיטת טולסה, שבה פתח בכל 36 המשחקים ורשם ממוצעים של 15.9 נקודות, 4.6 ריבאונדים ו־1.6 אסיסטים למשחק, לצד 49.3% מהשדה ו־37% מחוץ לקשת. בסיום העונה נבחר לחמישייה הראשונה של ה־AAC, לחמישיית השחקנים החדשים של המחוז ולחמישיית טורניר ה־NIT.

בשתי העונות שקדמו לכך שיחק במדי אוניברסיטת רוד איילנד. בעונת 2024/25 העמיד ממוצעים של 14.2 נקודות ו־5.9 ריבאונדים, עם 42.9% לשלוש, ובעונת 2023/24 הוביל את הקבוצה עם 14.3 נקודות למשחק, לצד 4.2 ריבאונדים ו־43.4% מחוץ לקשת.

אלדד בנטוב, מאמן הקבוצה, אמר על הרכש החדש: “דיוויד הוא שחקן שמגיע אחרי שמיצה את תקופת הקולג׳ בצורה הטובה ביותר, עם הרבה ניסיון ובשלות. מדובר בפאוור פורוורד מגוון מאוד, עם סט יכולות רחב — שחקן שיכול להוריד כדור לרצפה, לתקוף את הטבעת, לקלוע מבחוץ, לשחק פוסט-אפ ולהעניש במגוון דרכים.

מעבר ליכולות המקצועיות, מדובר בשחקן מאוד תחרותי, עם הרבה אופי ורעב להצליח. יש לו המון פוטנציאל והוא שחקן שמתאים מאוד לליגה הישראלית. אנחנו מאמינים שהוא יעזור לנו מאוד במספר עמדות ויהיה חלק משמעותי מהקבוצה שלנו בעונה הקרובה”.