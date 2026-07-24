ליגת האלופות: בית"ר מעלה אדומים - נערים ב'

אלופת מחוז שפלה זכתה לפייט חזק משתי יריבות, אך עמדה במשימה. המאמן, שי כהן: "יש לנו אתגרים רבים בבניית קבוצה לשנתון נערים א'. מקווים להצליח"

פינת "ליגת האלופות" - פינת הפרגון שלנו לקבוצות שזכו באליפות רשמית בשנתוני הנערים והנוער, מאירה היום על קבוצת נערים ב' של בית"ר מעלה אדומים - אלופת מחוז שפלה, שניהלה מאבק צמוד מול מכבי גן יבנה ומכבי עירוני אשדוד, שנשפו בעורפה עד לקו הסיום של הליגה, אך בסיום מעלה אדומים זכתה באליפות, בזכות יתרון של ארבע נקודות ומשחק עודף על פני יריבותיה. ההישג הגדול סולל למעלה אדומים דרך לנציגות בליגה הלאומית החדשה של שנתון נערים ב'.



הפעם האחרונה שלמעלה אדומים הייתה נציגות בליגת המשנה של שנתון נערים ב' הייתה בעונת 21/22, שתי עונות קודם לכן, שיחק בשורות קבוצת נערים ב' של מעלה אדומים, הקשר זיו בן שימול, שהחל עונה שניה בקבוצת הבוגרים של בית"ר ירושלים. באחרי עונה מוצלחת עם קבוצת נערים ב' של מעלה אדומים בליגה הארצית, שהסתיימה בשלב מוקדם בשל משבר הקורונה, בן שימול פרש כנפיים ועבר למחלקת הנוער של מכבי חיפה.



בית"ר מעלה אדומים פתחה את העונה בצורה מצוינת, את הסיבוב הראשון סיימה עם מאזן נטול הפסדים, שעמד על עשרה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו, שהעניקו לה יתרון של חמש נקודות על פני מכבי עירוני אשדוד. הסיבוב השני היה פחות מוצלח עבור הקבוצה, שספגה במהלכו שלושה הפסדים, לצד צבירה של תשעה ניצחונות. המקדמה מהסיבוב הראשון ואיבוד נקודות של היריבות סייעו לקבוצה לשמור על הפסגה ולחגוג בסיום אליפות.

נערים ב' מעלה אדומים (קרדיט: בית"ר מעלה אדומים)





בית"ר מעלה אדומים נהנתה מההגנה החזקה בליגה. ההגנה בראשות השוער עידו עופר - שישחק בעונה הקרובה בבני יהודה ת"א מליגת העל, הבלם נריה עמר והמגן ניתאי זיגדון - ספגה 17 שערים בלבד. ההתקפה של מעלה אדומים בראשות הקפטן, הראל אברג'יל - מלך שערי הקבוצה עם 23 כיבושים, סיפקה 88 שערי ליגה - המאזן השני בטיבו בליגה, חמישה שערים פחות מסך הכיבושים שכבשה מכבי עירוני אשדוד, ששיחקה משחק אחד פחות.



את הקבוצה הוביל להישג הגדול המאמן הוותיק, שי כהן, שאימן בעבר בהצלחה במחלקות הנוער של בית"ר ירושלים והפועל ירושלים - שם שימש גם כמאמן הבוגרים וכמנהל המקצועי של המחלקה. שי כהן מסכם את העונה ברגשות מעורבים: "אני שמח על ההישג, אבל קיוויתי שנעשה את זה בצורה משכנעת יותר. מדובר בקבוצה שרצה שש שנים יחד. בסיבוב השני חלה ירידת מתח אצל כמה שחקנים, אצל חלקם זה קרה בתקופת פגרת המלחמה. הייתה לנו הגנה פיזית וגבוהה, היה קשה מאוד להבקיע מולנו. החלק הקדמי נתן תוצרת, אבל אפשר היה לעשות את הדברים בצורה טובה יותר. מזלנו שהתברכנו במאמן כושר מצוין בדמותו של יקי יוניוב, שנתן הרבה ערך מוסף לקבוצה בעבודתו המאומצת".



לא מעט סימני שאלה בנוגע להמשך הדרך של הקבוצה עומדים בשלב זה. שי כהן משתף: "בשלב זה, יש מספר שחקנים שידוע שלא ימשיכו ויש אחרים שעוד לא ברור מה יהיה איתם. אנחנו עושים לקלוט שחקנים ולייצר מסגרת, כדי שתהיה לנו קבוצה טובה בליגה המחוזית בשנתון נערים א'. לא מן הנמנע, שנאחד בין שנתון 2010 לשנתון 2011. אנחנו בוחנים את האפשרויות. אנחנו נשמח לקלוט שחקנים מהסביבה, שרוצים להשתלב במועדון מסודר, בית חם עם אנשים טובים. אני כאן כבר שבע שנים ועברתי מחלקות נוער רבות. זה מועדון שכיף להשתייך אליו".