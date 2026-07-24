מס הכנסה דורש ממכבי ת"א עשרות מיליוני שקלים

חשיפה: רשויות המס דורשות מהצהובים כ-80 מיליון ש"ח עבור מיסוי השחקנים, כשהתשלום ייפרס על פני שנים רבות. המועדון: "לא מנהלים עניינים בתקשורת"

מכבי תל אביב מתמודדת במספר גזרות וחזיתות בשבועות האחרונים ומסתבר שישנה אחת נוספת ולא פשוטה בכלל, מס הכנסה.

ל-ONE נודע כי רשויות המס בישראל דורשות מהצהובים כ-80 מיליון שקלים בגין רישום הוצאות שבין היתר קשורות במעבר לבלגרד, אך מעשית עוסקות גם בשנים אחורה בכל הנוגע למיסוי השחקנים, כפי שקרה עם מספר קבוצות בליגת העל וביניהן הפועל תל אביב שבעצמה הגיעה להסדר עם רשויות המס.

מדובר בתקופה של שנים אחורה, כאשר בין המחלוקות שיש עם רשויות המס, זה בגין ההוצאות עבור שהות השחקנים הזרים בבלגרד, ויכוחים לגבי מס שכר לשחקנים הזרים וכמה מותר לך לנכות עבור הוצאות וכו׳.

התשלום ייפרס על פני מספר שנים

הצפי גם במקרה הזה שיגיעו להסדר, אך עדיין יהיה מדובר בכמה עשרות מיליוני שקלים והתשלום לבטח ייפרס על פני מספר שנים. כאמור לא מדובר באירוע של השנה האחרונה, והדרישה לתשלום היא על תקופה ארוכה של מספר שנים אחורה.

האירועים המדוברים מתווספים לתקופה המאוד לא רגועה שעוברת על הדאבליסטית כאשר מוקדם יותר היום בעלי Rapyd אריק שטילמן הגיש הצעת רכישה למשפחת רקנאטי על סך 100 מיליון דולר עבור 58 אחוזים, כלומר על כל חלקם במכבי תל אביב.

ממכבי ת”א נמסר בתגובה: ״מכבי הינה חברה פרטית שאינה מנהלת את ענייניה בתקשורת״.