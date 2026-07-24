באופן רשמי: המאמן החדש של נבחרת בלגיה

עידן חדש אצל "השדים האדומים", כאשר מארק ואן בומל הוכרז כמאמן הלאומי החדש ויחליף את רודי גרסיה, שחוזהו לא חודש. ההולנדי חתם עד לסיום יורו 2028

נבחרת בלגיה פתחה עידן חדש עם מינויו הרשמי של מארק ואן בומל למאמן הלאומי. ההולנדי בן ה-49 מחליף בתפקיד את רודי גרסיה, שחוזהו לא הוארך לאחר סיום המונדיאל, וחתם על חוזה עד לסיום יורו 2028.

ואן בומל יגיע עם צוות מקצועי מוכר הכולל את בודווין זנדן, מארטן מרטנס ורייניר רובמונד, שישמשו כעוזריו בנבחרת. עבור קשר העבר מדובר בתפקידו הראשון מאז סיים את דרכו באנטוורפן בתום עונת 2023/24, לאחר שהוביל את המועדון לדאבל היסטורי ב-2023 וביסס לעצמו מעמד גבוה בכדורגל הבלגי.

"נבנה נבחרת אמיצה שתתמודד עם הטובות בעולם"

"זהו כבוד גדול עבורי להתמנות למאמן נבחרת בלגיה", אמר ואן בומל לאחר ההכרזה. "אני רוצה להודות להתאחדות הבלגית על האמון. לבלגיה יש שחקנים מצוינים ופוטנציאל עצום. יחד עם הצוות שלי נבנה נבחרת ממושמעת, שאפתנית ואמיצה מספיק כדי להתמודד עם הנבחרות הטובות בעולם".

שחקני נבחרת בלגיה חוגגים (IMAGO)

ההולנדי, שרשם 79 הופעות במדי נבחרת הולנד כשחקן, הוסיף: "הצלחה אף פעם אינה מובטחת, אבל עבודה קשה, יושר ומסירות כן. ניתן הכול כדי לעזור לנבחרת להשתפר מדי יום ולהפוך את העם הבלגי לגאה. אני כבר מחכה לפגוש את השחקנים, הצוות והאוהדים ולהתחיל את הפרק החדש הזה".

זהו תפקידו הרביעי של ואן בומל כמאמן ראשי. הוא החל את קריירת האימון שלו בפ.ס.וו איינדהובן ב-2018, המשיך לוולפסבורג ולאחר מכן לאנטוורפן. בנוסף שימש כעוזרו של חותנו, ברט ואן מרוויק, בנבחרות ערב הסעודית ואוסטרליה, אותה ליווה למונדיאל 2018.

המנהל הטכני של ההתאחדות הבלגית, וינסנט מנארט, בירך על המינוי: "אני שמח מאוד שמארק ואן בומל וצוותו קיבלו את האתגר. הם רעבים, שאפתנים ובעלי ניסיון בינלאומי רב כשחקנים וכמאמנים. אני משוכנע שהם יעזרו לנבחרת להמשיך להתפתח, להשיג תוצאות ולמצות את הפוטנציאל שלה הן ברמה האישית והן ברמה הקבוצתית".

משחק הבכורה של ואן בומל על הקווים ייערך ב-25 בספטמבר, אז תתארח בלגיה אצל איטליה במסגרת ליגת האומות. בהמשך מחכים ל"שדים האדומים" גם מפגשים מול צרפת וטורקיה.