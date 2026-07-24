הפועל חיפה חשפה את מדי החוץ החדשים שלה

המועדון הציג את הסט השחור לעונת 2026/27, שעוצב בהשראת העיר וכולל את אתריה האייקוניים. ז'ופאריץ' וקריצ'אק השתתפו בסיור מיוחד בעיר לרגל ההשקה

הפועל חיפה חשפה היום (שישי) את מדי החוץ החדשים לעונת 2026/27. הסט השחור, שישמש את הקבוצה במשחקי החוץ וגם בדרבי הקרוב, עוצב במיוחד עבור המועדון עם דגש על החיבור לעיר חיפה ולשורשיה.

את החולצה עיצב המעצב הגרפי של המועדון, ארז וקנין, כשעליה שולבו כמה מהאתרים האייקוניים של העיר, כולם בני יותר מ-103 שנים. במועדון ציינו כי בקרוב ייחשף גם סט המדים הלבן שישמש את הקבוצה במהלך העונה.

החולצה החדשה בהשראת העיר חיפה (באדיבות המועדון)

מדי החוץ החדשים של הפועל חיפה (באדיבות המועדון)

לרגל ההשקה יצאו הבלמים דריו ז'ופאריץ' ואיוואן קריצ'אק לסיור מיוחד ברחבי חיפה, בליווי ההיסטוריון פרופ' יוסי בן ארצי מאוניברסיטת חיפה, הנחשב לאחד מחוקרי העיר הבולטים וגם לאוהד הקבוצה.

דריו ז'ופאריץ' ואיוואן קריצ'אק עם ההיסטוריון פרופ׳ יוסי בן ארצי (באדיבות המועדון)

הסיור החל באזור הכרמל, המשיך בגנים הבהאיים והסתיים בשכונת בת גלים, כחלק מהפקת ההשקה שביקשה לחבר בין המועדון, העיר וההיסטוריה המקומית לקראת פתיחת העונה החדשה.