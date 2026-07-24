היורש של רודרי? מנצ'סטר סיטי בעקבות מארק ברנאל

התכולים ביצעו גישושים ראשוניים לגבי הקשר, שחתום בברצלונה עד 2029. השחקן מעוניין להמשיך באלופת ספרד והעסקה מורכבת, הקטלונים ישדרגו את חוזהו?

ברצלונה עשויה למצוא את עצמה בקרוב מול חזית נוספת בחלון ההעברות. על פי דיווחים בספרד, מנצ'סטר סיטי הביעה עניין ממשי בקשר הצעיר מארק ברנאל, כאשר במועדון האנגלי רואים בו מועמד מוביל לחיזוק הקישור במקרה שרודרי יעזוב את הקבוצה במהלך הקיץ.

לפי ‘ESPN’, גם ארסנל וצ'לסי עוקבות אחר ברנאל, אך ב’ספורט’ הקטלוני מדווחים כי דווקא מנצ'סטר סיטי כבר ביצעה גישושים ראשוניים בנוגע לאפשרות לצרפו. במועדון האנגלי נערכים לשינויים משמעותיים בסגל לאחר עזיבתו של פפ גווארדיולה, כאשר רודרי וניקו גונסאלס עשויים לעזוב, בעוד מתאו קובאצ'יץ' כבר אינו נמצא בתוכניות.

ברצלונה ממהרת להאריך את חוזהו

על פי הדיווח, הנהלת סיטי מחפשת שני קשרים צעירים בעלי פוטנציאל גבוה, יכולת טכנית ונוכחות פיזית, כאשר שלושת המועמדים המרכזיים הם איוב בואדי מליל, אלכסנדר פבלוביץ' מבאיירן מינכן ומארק ברנאל. בסיטי כבר בדקו האם קיימת אפשרות לצרף את הקשר של ברצלונה, אם כי נכון לעכשיו עסקה כזו נחשבת למורכבת מאוד.

מארק ברנאל (רויטרס)

ברנאל האריך את חוזהו בברצלונה עד 2029, כאשר סעיף השחרור שלו עומד על 500 מיליון אירו. עם זאת, בספרד מציינים כי שכרו נמוך משמעותית ביחס למעמדו החדש בקבוצה, לאחר שהפך לאחד משחקני ההרכב הבולטים. בשל ההתעניינות הרבה בו, ברצלונה עשויה להקדים את המגעים לשדרוג חוזהו, שתוכננו במקור להתחיל רק בחודש ספטמבר.

האקס פפ גווארדיולה היה הראשון שסימן את ברנאל לאחר שהתלהב מיכולתו כבר באחד ממשחקיו הראשונים בקבוצה הבוגרת ואף השווה אותו לסרחיו בוסקטס. בהמשך הגיעה פציעת ברך קשה שעצרה את התקדמותו, אך מאז חזר לעצמו וסיים את העונה כשחקן הרכב קבוע תחת האנזי פליק, שמאמין בו מאוד ורואה בו אחד מעמודי התווך של הקבוצה.

גם בנבחרת ספרד מסמנים את ברנאל כאחד מכוכבי העתיד. המאמן לואיס דה לה פואנטה כבר כלל אותו ברשימה המורחבת לקראת המונדיאל ואף העניק לו הזדמנות במשחקי ההכנה. למרות ההתעניינות מצד מנצ'סטר סיטי, צ'לסי, ארסנל ואתלטיקו מדריד, ברנאל הבהיר כי רצונו הוא להמשיך בברצלונה, אותה הוא רואה כביתו, והמועדון הקטלוני מתכוון לעשות הכל כדי להשאירו לשנים רבות.