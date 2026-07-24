שני משחקים של ספרד במונדיאל נמצאים בבדיקה

עקב חשד להימורים חריגים בנוגע לאירועים שהתרחשו בשלב הבתים בטורניר, פיפ"א התבקשה לספק הסברים לרשת בינ"ל עצמאית, אך טענה: "אין פעילות חשודה"

נבחרת ספרד, שזכתה במונדיאל 2026, עומדת במרכז בדיקה הנוגעת לשני אירועים שהתרחשו במהלך שלב הבתים של הטורניר, בעקבות חשדות לאי סדרים הקשורים להימורי ספורט. לפי דיווח ב’אתלטיק’, קבוצת קופנהגן (Copenhagen Group), רשת בינלאומית עצמאית הפועלת למניעת, איתור והענשת מניפולציות באירועי ספורט, זיהתה שבעה מקרים במהלך המונדיאל שעוררו סימני שאלה והעבירה לפיפ"א בקשה רשמית לקבלת הסברים.

מבין שבעת המקרים שעלו בבדיקה, שניים נוגעים ישירות לנבחרת ספרד. הראשון הוא הצטברות חריגה של הימורים בפלטפורמת Polymarket על כך שהספרדים לא ינצחו את כף ורדה, במשחק שהסתיים ב-0:0. השני קשור לעיכוב הממושך בבדיקת ה-VAR שבסיומה נפסל שער של פראן טורס בניצחון הגדול על ערב הסעודית, בטענה לנבדל.

פיפ"א: "לא זוהתה פעילות חשודה"

שני המקרים סווגו כ"התרעה צהובה", הרמה השנייה מתוך ארבע במערכת ההתראות של קבוצת קופנהגן. הסיווג ניתן כאשר מתגלים סימנים אפשריים לאי-סדרים, כגון תנועות חריגות בשוק ההימורים, שמועות ברשתות החברתיות או מידע מודיעיני הקשור למסחר במידע. דירוגי ההתראה הם: ירוק (רגיל), צהוב (חשד ראשוני), כתום (חשד מוגבר) ואדום (רמת הסיכון הגבוהה ביותר).

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כריסטיאן קאלב, מומחה בתחום ושעבר עבד עם קבוצת קופנהגן, הדגיש כי עצם קיומה של התרעה אינו מהווה הוכחה למניפולציה. לדבריו, "התרעות כאלה יכולות לנבוע גם מהתנהגות חריגה בשוק, כמו שינויי יחסים או תנודות בנזילות ההימורים. יש לכך הסברים רבים שאינם קשורים להטיית משחקים".

מנגד, בפיפ"א דחו את החשדות והבהירו כי במהלך המונדיאל לא זוהתה כל פעילות חריגה. "לא אותרה פעילות חשודה בשוק ההימורים ולא נמצאו אינדיקציות להטיית משחק באף אחד ממשחקי הטורניר", נמסר מהארגון, זאת למרות שבע התרעות שהועברו על ידי קבוצת קופנהגן.

מלבד שני המקרים הקשורים לספרד, ההתרעות עסקו גם בהרחקתו של תמבה זוואנה מדרום אפריקה במשחק מול מקסיקו, וכן במקרה של פולארין באלוגון, לאחר שהתגלו הימורים על אפשרות שישחק עבור בלגיה באותו היום שבו הורחק מול בוסניה והרצגובינה, עוד לפני שבוטלה השפעת העונש שספג.