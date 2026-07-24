קלופ: אם לא יתנהגו יפה למשפחה שלי, אני עוזב

המאמן החדש של גרמניה הוצג וסיפק מופע במסיבת העיתונאים: "זו פסגת הקריירה שלי, אחריות על מדינה שלמה. ביום שלא ירצו אותי אעזוב בלי לבקש פיצוי"

יורגן קלופ הוצג היום (שישי) באופן רשמי כמאמן החדש של נבחרת גרמניה, ובמסיבת העיתונאים הראשונה שלו סיפק לא מעט כותרות. המאמן בן ה-59 דיבר בהתרגשות על הגשמת החלום, הציג את החזון שלו למאנשאפט, אך גם העביר מסרים ברורים בנוגע לעתידו, לביקורת שיקבל ואפילו לחייו האישיים.

"זה כבוד גדול להיות כאן היום. מה שעובר עליי בימים האחרונים מרגיש כמו סרט שרץ לי בראש", אמר קלופ. "אם הייתי מסתכל על נקודת ההתחלה שלי, אף פעם לא הייתי מאמין שאגיע לרגע הזה. מבחינתי, באופן אידאלי, זו פסגת הקריירה שלי".

"אם לא יניחו למשפחה שלי, אני פשוט אעזוב"

קלופ הבהיר כבר מהרגע הראשון שהוא אינו מתכוון להיות מאמן שמגיע לאימונים וחוזר הביתה. "מעולם לא הייתי מאמן שפשוט מגיע, מעביר אימון והולך. עכשיו האחריות שלי היא כלפי מדינה שלמה", אמר.

יורגן קלופ (IMAGO)

הגרמני גם שלח מסר חד לגבי עתידו: "אם מחר יגידו שאני גרוע – אני אלך. ביום שבו כבר לא ירצו אותי, אעזוב בלי פיצויים. אפשר לבקר אותי אם משהו לא עובד, ואני אשמח לתקן. הדבר החשוב ביותר הוא העבודה".

בהמשך התייחס גם לפרטיות משפחתו והציב גבול ברור: "אם יתנהגו בצורה לא ראויה ולא יניחו למשפחה שלי, אני אעזוב". לצד זאת ניסה גם להכניס מעט הומור כשאמר: "לא אלבש עניבה, אבל בשנים האחרונות כבר הספקתי לעדכן את המלתחה שלי. זה מתאים יותר לתפקיד החדש".

מבחינה מקצועית, קלופ הודה כי לגרמניה אין כיום שחקנים ברמה של אוסמן דמבלה, קיליאן אמבפה, דזירה דואה או בראדלי ברקולה, אך הדגיש: "אנחנו עדיין יכולים לנצח". הוא גם הבהיר כי איש לא מובטח בהרכב, כולל ג’ושוע קימיך, והסביר כי רק מי שיגיע בכושר הטוב ביותר ויראה רצון אמיתי להשתפר יזכה להזדמנות.

שחקני גרמניה מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

לקראת פתיחת הקדנציה, המאמן החדש סיפר כי יעקוב מקרוב אחרי שחקניו בכל הליגות וייצור איתם קשר כבר בתקופה הקרובה. "השחקנים יקבלו הזדמנויות שהם אולי אפילו לא מצפים להן כרגע, כי אני אוהב להיות אמיץ", אמר. "אני רוצה שנשחק כדורגל שכולם ייהנו ממנו, גם אם זה לא תמיד יביא הצלחה מיידית".

קלופ סיכם במסר שאפיין את כל מסיבת העיתונאים: "מי שמחתים את יורגן, מקבל את יורגן. היום כולם שמחים, אבל אני לא בטוח שזה יהיה ככה בכל יום". לדבריו, מטרתו היא להיות מעורב גם במבנה הרחב של הכדורגל הגרמני ולהחזיר את הנבחרת לצמרת הכדורגל העולמי.